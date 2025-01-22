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Суд в Москве рассмотрит в закрытом режиме спор МТС и ФАС

Суд в Москве рассмотрит в закрытом режиме спор МТС и ФАС - 22.01.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве рассмотрит в закрытом режиме спор МТС и ФАС

Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме процесс по заявлению МТС, оспаривающей предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:54+0300

2025-01-22T13:54+0300

2025-01-22T13:54+0300

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме процесс по заявлению МТС, оспаривающей предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которым оператора обязали перечислить в бюджет государства доход, полученный вследствие незаконного по мнению ведомства повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство заявителя, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны. Рассмотрение отложено на 28 февраля, говорится в картотеке арбитражных дел. МТС просит признать недействительными решение ФАС от 9 октября, а также два предписания, вынесенных в тот же день ведомством в адрес компании. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что один из оспариваемых актов ФАС – это "предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства". ФАС 14 октября сообщила, что предписала МТС перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей дохода, полученного вследствие незаконного, как считает ведомство, повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Ранее, 3 октября, служба объявила, что по итогам антимонопольного разбирательства приняла решение о необоснованном повышении МТС стоимости услуг связи на 8%, которое затронуло более чем 30 миллионов абонентов. Как отмечалось в сообщении, "по результатам проведенного анализа ФАС России установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей". ФАС вынесла также два предписания в адрес оператора, обязав его "снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет". 14 октября ФАС назвала сумму, которую должна уплатить МТС. Как сообщало ведомство, такая мера, как изъятие необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисление средств в бюджет, применена впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС, "она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи". В МТС тогда заявили РИА Новости, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства. До этого в МТС заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому.

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мтс, фас рф, россия, суд