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Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"

Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса" - 22.01.2025, ПРАЙМ

Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) согласился с судом первой инстанции, который по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:17+0300

2025-01-22T16:17+0300

2025-01-22T16:17+0300

бизнес

финансы

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суд

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) согласился с судом первой инстанции, который по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскал около 273,2 миллиона евро (более 28,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Bayerische Landesbank. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу ответчика на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Истец заявил требования о взыскании выплат по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям в общем размере более 270,5 миллиона евро, процентов за просрочку в размере более 2,6 миллиона евро, а также процентов по дату фактического исполнения обязательства с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. До этого суд арестовал активы ответчика в пределах суммы иска. По ходатайству истца арест был наложен на денежные средства на всех счетах, открытых на ответчика, за исключением счетов типа "С" и "И", на ценные бумаги и недвижимость немецкого банка, а также на права требования к контрагентам, в частности, к ПАО "Нижнекамскнефтехим". Bayerische Landesbank выдал гарантии немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.

https://1prime.ru/20250121/sud-854341553.html

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бизнес, финансы, русхимальянс, суд