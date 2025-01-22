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Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса" - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"
Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса" - 22.01.2025, ПРАЙМ
Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) согласился с судом первой инстанции, который по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:17+0300
2025-01-22T16:17+0300
бизнес
финансы
русхимальянс
суд
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) согласился с судом первой инстанции, который по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскал около 273,2 миллиона евро (более 28,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Bayerische Landesbank. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу ответчика на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Истец заявил требования о взыскании выплат по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям в общем размере более 270,5 миллиона евро, процентов за просрочку в размере более 2,6 миллиона евро, а также процентов по дату фактического исполнения обязательства с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. До этого суд арестовал активы ответчика в пределах суммы иска. По ходатайству истца арест был наложен на денежные средства на всех счетах, открытых на ответчика, за исключением счетов типа "С" и "И", на ценные бумаги и недвижимость немецкого банка, а также на права требования к контрагентам, в частности, к ПАО "Нижнекамскнефтехим". Bayerische Landesbank выдал гарантии немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.
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бизнес, финансы, русхимальянс, суд
Бизнес, Финансы, Русхимальянс, суд
16:17 22.01.2025
 
Суд утвердил взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"

Суд взыщет с Bayerische Landesbank 273,2 млн евро по иску "Русхимальянса"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) согласился с судом первой инстанции, который по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскал около 273,2 миллиона евро (более 28,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Bayerische Landesbank.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу ответчика на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу.
Истец заявил требования о взыскании выплат по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям в общем размере более 270,5 миллиона евро, процентов за просрочку в размере более 2,6 миллиона евро, а также процентов по дату фактического исполнения обязательства с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.
До этого суд арестовал активы ответчика в пределах суммы иска. По ходатайству истца арест был наложен на денежные средства на всех счетах, открытых на ответчика, за исключением счетов типа "С" и "И", на ценные бумаги и недвижимость немецкого банка, а также на права требования к контрагентам, в частности, к ПАО "Нижнекамскнефтехим".
Bayerische Landesbank выдал гарантии немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области.
В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.
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Суд изучит жалобу Linde по спору с "Русхимальянсом"
Вчера, 10:19
 
БизнесФинансыРусхимальянссуд
 
 
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