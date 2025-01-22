https://1prime.ru/20250122/syrskiy-854378864.html

В Раде рассказали, сколько составит годовая премия главкома ВСУ Сырского

В Раде рассказали, сколько составит годовая премия главкома ВСУ Сырского - 22.01.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали, сколько составит годовая премия главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в среду, что годовая премия главкома ВСУ Александра Сырского может достигать 477 тысяч долларов. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:13+0300

2025-01-22T16:13+0300

2025-01-22T16:13+0300

украина

александр сырский

общество

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в среду, что годовая премия главкома ВСУ Александра Сырского может достигать 477 тысяч долларов. "Кстати, о премиях генералитета", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующий документ. Что это за документ, от какого он числа, не уточняется. В нем расписано, до какого предела могут доходить премии военачальникам. Так, согласно опубликованной информации, министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать Сырскому годовую премию до 20 миллионов гривен (477 тысяч долларов). На втором месте командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый - он может получить от ведомства до 12,6 миллиона гривен (300,6 тысячи долларов). У большинства военных в указанном списке премия достигает 1-3 миллиона гривен (23,8 тысячи долларов – 71,5 тысячи долларов). Однако, у командующего силами беспилотных систем Украины Вадима Сухаревского годовая премия всего 600 тысяч гривен (14,2 тысячи долларов). Безуглая отметила, что решение о премиях принимает лично министр обороны. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что на Украине в 2024 году существенно выросли зарплаты чиновников на фоне дефицита госбюджета и повышения налогов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.

https://1prime.ru/20241125/syrskiy-853071669.html

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украина, александр сырский, общество