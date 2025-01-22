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На Тайване нарушили работу подводных кабелей, ведущих к островам Мацзу
На Тайване нарушили работу подводных кабелей, ведущих к островам Мацзу - 22.01.2025, ПРАЙМ
На Тайване нарушили работу подводных кабелей, ведущих к островам Мацзу
Работа подводных кабелей, ведущих к островам Мацзу, находящимся под контролем Тайбэя, была нарушена, сообщает в среду газета Taipei Times со ссылкой на... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T07:34+0300
2025-01-22T07:34+0300
2025-01-22T07:34+0300
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ПЕКИН, 22 янв - ПРАЙМ. Работа подводных кабелей, ведущих к островам Мацзу, находящимся под контролем Тайбэя, была нарушена, сообщает в среду газета Taipei Times со ссылкой на министерство цифрового развития острова.
Отмечается, что острова Мацзу соединяются с островом Тайвань двумя подводными кабелями. "Один из них был полностью отключен, а другой серьезно поврежден", - пишет газета со ссылкой на источники.
Газета также сообщила, что крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom активировал резервные каналы коммуникации.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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На Тайване нарушили работу подводных кабелей, ведущих к островам Мацзу
Taipei Times: подводные кабели, ведущие к островам Мацзу, были нарушены
ПЕКИН, 22 янв - ПРАЙМ. Работа подводных кабелей, ведущих к островам Мацзу, находящимся под контролем Тайбэя, была нарушена, сообщает в среду газета Taipei Times со ссылкой на министерство цифрового развития острова.
Отмечается, что острова Мацзу соединяются с островом Тайвань двумя подводными кабелями. "Один из них был полностью отключен, а другой серьезно поврежден", - пишет газета со ссылкой на источники.
Газета также сообщила, что крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom активировал резервные каналы коммуникации.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.