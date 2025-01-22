https://1prime.ru/20250122/tekhnologii-854387055.html

В Южной Корее оценили уровень развития российских военных технологий

В Южной Корее оценили уровень развития российских военных технологий - 22.01.2025, ПРАЙМ

В Южной Корее оценили уровень развития российских военных технологий

Россия по итогам прошлого года сохранила за собой второе место в мире по уровню развития военных технологий, уступая только США, говорится в "Исследовании... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T20:04+0300

2025-01-22T20:04+0300

2025-01-22T20:05+0300

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СЕУЛ, 22 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сохранила за собой второе место в мире по уровню развития военных технологий, уступая только США, говорится в "Исследовании уровня оборонной науки и технологии по странам - 2024", представленном в среду южнокорейским Институтом продвижения оборонных технологий (KRIT). Согласно исследованию KRIT, оценивающему уровень развития военных технологий в ведущих военных державах по отношению к США, принимаемых за технологического лидера по всем направлениям, общий уровень российских технологий составил 89% от американского. Такую же оценку получила Франция, разделившая с Россией вторую строчку рейтинга. При этом в 2018 году уровень России и Франции, по мнению аналитиков KRIT, составлял 90% от американского. За последние шесть лет США увеличили свой отрыв и от Германии, Великобритании и Италии, занявших по итогам прошлого года третью, четвертую и десятую строки с уровнем в 88%, 87% и 79% соответственно. Сохранили за собой седьмое, 11-е и 12-е места Израиль (84%), Индия (73%) и Испания (70%). Единственными из ведущих стран улучшили свои позиции Китай (86%, шестое место) и Южная Корея, разделившая с Японией восьмую строчку с уровнем в 82%. При этом если военные технологи Сеула с 2018 года приблизились к американским на 2%, то Токио на столько же от них отдалился. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ В разрезе десяти основных сфер приложения военных технологий Россия сохранила за собой позиции по девяти из них, потеряв по 1% по сравнению с 2021 годом лишь в области средств управления и контроля (83%, шестое место) и оборонительных вооружений (91%, второе место). В "прочих технологиях" (81%), включающих в себя моделирование и симуляцию боевых действий и военное программное обеспечение, эксперты KRIT также не зафиксировали падения, однако в связи с быстром прогрессом Китая в этой сфере Москва уступила Пекину шестую строчку рейтинга. Некоторое снижение России в отдельных сферах, по мнению аналитиков, связано с тем, что несмотря на запуск государственных программ по развитию искусственного интеллекта и других перспективных технологий, основной фокус властей сейчас направлен на массовое производство текущих вооружений, требующихся в зоне проведения СВО. При этом Россия является наиболее близкой к США по отдельным ключевым системам. Так, уровень российских технологий в подводном управляемом оружии оценивается в 97% от американских, в других управляемых вооружениях - 96%, а в технологиях подводных лодок и противовоздушной обороны - 95%. Кроме того, Россия с уровнем в 91% заняла третью и вторую строчку по уровню развития кибер- и космических технологий, впервые оцененных KRIT в качестве отдельных сфер. Второе место в мире Россия сохранила также по уровню авиационных технологий (90%) и огневой мощи (94%). Среди конкретных российских вооружений южнокорейские исследователи особо выделяют модернизированную суперкавитационную торпеду ВА-111 "Шквал" ("Шквал-3"), тяжелую торпеду "Футляр", электрическую торпеду УЭТ-1 "Ихтиозавр", а также зарекомендовавшие себя на СВО гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон" и зенитно-ракетный комплекс С-500. Вместе с тем в докладе, составление которого было завершено еще в декабре прошлого года, по-видимому, не учитывалось наличие у России новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник", испытанной в боевых условиях в безъядерном гиперзвуковом оснащении 21 ноября 2024 года. ПЕРСПЕКТИВЫ В основе роста конкурентоспособности военных технологий, как отмечает KRIT, лежит увеличение бюджета на научные и опытные конструкторские разработки, поэтому все страны, стремящиеся не отставать от лидеров, стабильно увеличивают уровень вложений в этой сфере. Опираясь на данные Jane's Defense Data Service, KRIT указывает, что Вашингтон в 2023 году выделял на военные НИОКР 144 миллиарда долларов, в то время как их ближайший преследователь Китай - 16 миллиардов. Это делает крайне сложным для других стран сокращение разрыва с США в военных технологиях. Однако последовательные инвестиции Китая приводят к росту уровня его во всех сферах, поэтому эксперты ожидают в перспективе роста конкуренции и со стороны Индии, вложения которой в оборонные исследования (почти 3 миллиарда долларов США) не сильно отстают от уровня Великобритании (3,2 миллиарда) и Франции (около 3 миллиарда). Южная Корея в последние годы также продолжает увеличивать бюджет на НИОКР в военной сфере, который в 2023 году составил почти 3,7 миллиарда долларов. Благодаря этому страна сохраняет за собой четвертое место в мире по тратам на эти цели, уступая в абсолютных цифрах лишь России. Однако если в 2021 году российский бюджет военных НИОКР составлял 3,2 миллиарда долларов, лишь немного опережая южнокорейский, то в 2023 году он, как отмечает KRIT, подскочил почти в три раза, до 8,9 миллиарда. Южнокорейские аналитики в этой связи отмечают, что Сеулу будет проблематично продолжать сокращать разрыв с лидерами в условиях ограниченных финансовых ресурсов, и предлагают ориентироваться на опыт Израиля, который, несмотря на относительно небольшие инвестиции в военные НИОКР, концентрированно направляет их в ряд стратегических отраслей, таких как беспилотники, космические технологии и системы ПРО, и получает гораздо более высокие результаты, чем Япония, тратящая на военные исследования схожие суммы.

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россия, технологии, южная корея, сша