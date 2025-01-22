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Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5" - 22.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250122/torgi-854376859.html
Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"
Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5" - 22.01.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"
Московская биржа возобновляет с 28 января торги поставочными фьючерсами на акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка",... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T15:12+0300
2025-01-22T15:12+0300
экономика
мосбиржа
россия
биржевые торги
x5 retail group
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Московская биржа возобновляет с 28 января торги поставочными фьючерсами на акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", следует из сообщения торговой площадки. "28 января 2025 года на срочном рынке Московской биржи возобновляются торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5" в связи с завершением редомициляции эмитента и началом торгов акциями с 9 января 2025 года. К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в марте и июне 2025 года", - сообщает биржа. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", включенной правительством РФ в перечень экономически значимых организаций, были приостановлены 25 апреля 2024 года арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму на ПАО. Московская биржа прекратила торги расписками X5 Retail Group N.V с 25 ноября, а листинг GDR группы на Лондонской бирже был прекращен в начале октября. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря минувшего года под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
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мосбиржа, россия, биржевые торги, x5 retail group
Экономика, Мосбиржа, РОССИЯ, биржевые торги, X5 Retail Group
15:12 22.01.2025
 
Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"

Мосбиржа с 28 января возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская Биржа
Московская Биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Московская биржа возобновляет с 28 января торги поставочными фьючерсами на акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", следует из сообщения торговой площадки.
"28 января 2025 года на срочном рынке Московской биржи возобновляются торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5" в связи с завершением редомициляции эмитента и началом торгов акциями с 9 января 2025 года. К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в марте и июне 2025 года", - сообщает биржа.
Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", включенной правительством РФ в перечень экономически значимых организаций, были приостановлены 25 апреля 2024 года арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму на ПАО.
Московская биржа прекратила торги расписками X5 Retail Group N.V с 25 ноября, а листинг GDR группы на Лондонской бирже был прекращен в начале октября.
X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря минувшего года под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
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ЭкономикаМосбиржаРОССИЯбиржевые торгиX5 Retail Group
 
 
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