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Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"

Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5" - 22.01.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"

Московская биржа возобновляет с 28 января торги поставочными фьючерсами на акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка",... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T15:12+0300

2025-01-22T15:12+0300

2025-01-22T15:12+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Московская биржа возобновляет с 28 января торги поставочными фьючерсами на акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", следует из сообщения торговой площадки. "28 января 2025 года на срочном рынке Московской биржи возобновляются торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр Икс 5" в связи с завершением редомициляции эмитента и началом торгов акциями с 9 января 2025 года. К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в марте и июне 2025 года", - сообщает биржа. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", включенной правительством РФ в перечень экономически значимых организаций, были приостановлены 25 апреля 2024 года арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму на ПАО. Московская биржа прекратила торги расписками X5 Retail Group N.V с 25 ноября, а листинг GDR группы на Лондонской бирже был прекращен в начале октября. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря минувшего года под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

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мосбиржа, россия, биржевые торги, x5 retail group