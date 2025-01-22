Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250122/tramp-854366854.html
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России - 22.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять ошибок, связанных с санкциями против России и поддержкой украинского | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:05+0300
2025-01-22T09:05+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e86edb0b0f6d3126cd5637ede9343724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять ошибок, связанных с санкциями против России и поддержкой украинского режима."Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Шеремет подчеркнул, что Трамп в состоянии найти верное решение и восстановить доверие между Россией и США во имя международной стабильности.Ранее новый глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос о поставках оружия Украине и готовы ввести новые санкции против России, если та не согласится на переговоры по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250120/tramp-854335271.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_593d989c69c2fa856419c16727f95ea3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, госдума
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Госдума
09:05 22.01.2025
 
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России

Депутат ГД Шеремет призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять ошибок, связанных с санкциями против России и поддержкой украинского режима.
"Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
Шеремет подчеркнул, что Трамп в состоянии найти верное решение и восстановить доверие между Россией и США во имя международной стабильности.
Ранее новый глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос о поставках оружия Украине и готовы ввести новые санкции против России, если та не согласится на переговоры по урегулированию конфликта.
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Эксперт спрогнозировал экономический курс Трампа в отношении России
20 января, 23:31
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд ТрампГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала