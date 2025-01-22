https://1prime.ru/20250122/tramp-854366854.html
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России - 22.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять ошибок, связанных с санкциями против России и поддержкой украинского | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:05+0300
2025-01-22T09:05+0300
2025-01-22T09:05+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять ошибок, связанных с санкциями против России и поддержкой украинского режима."Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Шеремет подчеркнул, что Трамп в состоянии найти верное решение и восстановить доверие между Россией и США во имя международной стабильности.Ранее новый глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос о поставках оружия Украине и готовы ввести новые санкции против России, если та не согласится на переговоры по урегулированию конфликта.
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россия, сша, дональд трамп, госдума
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Госдума
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России
Депутат ГД Шеремет призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять ошибок, связанных с санкциями против России и поддержкой украинского режима.
"Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
Шеремет подчеркнул, что Трамп в состоянии найти верное решение и восстановить доверие между Россией и США во имя международной стабильности.
Ранее новый глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос о поставках оружия Украине и готовы ввести новые санкции против России, если та не согласится на переговоры по урегулированию конфликта.
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