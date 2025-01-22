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В Раде рассказали о начале Трампом "специальной финансовой операции"

В Раде рассказали о начале Трампом "специальной финансовой операции" - 22.01.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали о начале Трампом "специальной финансовой операции"

Президент США Дональд Трамп начал свою "специальную финансовую операцию" (СФО), чтобы провести аудит поставок военной помощи Киеву и выявить компромат на... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T12:49+0300

2025-01-22T12:49+0300

2025-01-22T12:49+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп начал свою "специальную финансовую операцию" (СФО), чтобы провести аудит поставок военной помощи Киеву и выявить компромат на американских демократов, одновременно сигнализируя Москве о готовности к переговорам по Украине, считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат украинского парламента Владимир Олейник. Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос продолжения дальнейших поставок оружия Киеву. Он вновь заявил, что его запланированные контакты с российским лидером Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени". Американский президент добавил, что намерен вскоре переговорить с Путиным и понять, "как всё сложится", а также допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдёт на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. "Провести аудит (поставок на Украину - ред.) – это главная задача Трампа. Провести свою СФО – "специальную финансовую операцию". Этот указ (о приостановке поставок на 90 дней - ред.) – он не спонтанный, потому что до этого и Илон Маск, и Дэвид Сакс, и сам Трамп говорили о том, что деньги, которые собирают налогоплательщики в Америке, идут на Украину, дальше к (сыну экс-президенту США - рег.) Хантеру Байдену, как говорил Трамп, а потом к самому Байдену", - сообщил РИА Новости Олейник. Он отметил, что не случайно Байден в последний день своего президентского срока превентивно помиловал своих братьев и сестру, хотя в их отношении пока нет никаких уголовных дел. "Потому что это традиция коррупционеров. Всё, что похитили, всё, что взяли в виде взяток, оформлять на тёщу, маму, братьев. Я думаю, что они это понимают, что будут глубоко копать республиканцы. Такие заявления Трамп не делал бы голословно, когда говорил о возможной причастности партии демократов к хищению денег", - отметил Олейник. К тому же многие высокопоставленные украинцы готовы Трампу в этих расследованиях помочь, считает экс-депутат Верховной рады. В частности, в конце 2024 года неожиданно покинул свой пост глава финмониторинга Игорь Черкасский, он занимал эту должность с 2014 года. "А он владеет полнотой информации про движение денег, физических лиц и так далее. Если он пойдет на сделку с американским правосудием, а ему надо думать о собственном будущем, о собственных деньгах, то там уже материалы существуют", - отметил Олейник. Кроме того, сокращение или временное прекращение поставок оружия на Украину – это сигнал Москве о готовности к переговорам и готовности выслушать позицию Москвы, полагает собеседник агентства. "В данном случае всё будет зависеть от переговоров (Трампа) с Владимиром Путиным. Не случайно он говорит о дате, которая может быть прекращением конфликта на Украине – после переговоров", - сказал Олейник. Он напомнил о неоднократных заявлениях Трампа о том, что при нём в Белом доме конфликт на Украине бы не начался вовсе. Примечательно и то, что американец отошёл от формулы "сесть и договориться с Путиным и Зеленским" к заявлениям о необходимости договариваться только с Путиным. "Трамп – мастер сделок. Он провел их тысячи – в сфере бизнеса. Но при этом всегда знает, что одно из правил сделки – убедиться, надлежащая ли сторона ведёт переговоры и подписывает документы. Он же это знает как аксиому. А тут сомнительная для Трампа легитимность Зеленского. И он понимает, что ни при каких обстоятельствах Владимир Путин не сядет за стол переговоров с человеком с сомнительной легитимностью", - добавил Олейник. В июне 2024 года президент Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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украина, сша, дональд трамп