https://1prime.ru/20250122/tramp-854386076.html
Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем
Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем - 22.01.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем
Урегулирование конфликта на Украине возможно "легким или сложным путем", при этом первый вариант всегда является предпочтительным, заявил президент США Дональд... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T19:12+0300
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ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине возможно "легким или сложным путем", при этом первый вариант всегда является предпочтительным, заявил президент США Дональд Трамп."Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше", — написал он в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Президент США призвал Россию немедленно завершить конфликт и предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий."Я собираюсь сделать России... и президенту (РФ Владимиру — ред.) Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — заявил он.По его словам, настало время заключить сделку", больше не должно быть потеряно ни одной жизни.Трамп добавил, что не хочет навредить России и призвал завершить СВО, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США."Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел хорошие отношения с президентом (Владимиром) Путиным", — отметил он.Президент США подчеркнул, что у него не будет другого выбора, как "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам.
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Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, СВО, УКРАИНА, конфликт
Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем
Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться легким или сложным путем
ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине возможно "легким или сложным путем", при этом первый вариант всегда является предпочтительным, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше", — написал он в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Президент США призвал Россию немедленно завершить конфликт и предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
"Я собираюсь сделать России... и президенту (РФ Владимиру — ред.) Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — заявил он.
По его словам, настало время заключить сделку", больше не должно быть потеряно ни одной жизни.
Трамп добавил, что не хочет навредить России и призвал завершить СВО, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.
"Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел хорошие отношения с президентом (Владимиром) Путиным", — отметил он.
Президент США подчеркнул, что у него не будет другого выбора, как "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам.
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