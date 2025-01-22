https://1prime.ru/20250122/tramp-854386076.html

Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем

Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем - 22.01.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем

Урегулирование конфликта на Украине возможно "легким или сложным путем", при этом первый вариант всегда является предпочтительным, заявил президент США Дональд... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T19:12+0300

2025-01-22T19:12+0300

2025-01-22T19:12+0300

политика

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конфликт

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ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине возможно "легким или сложным путем", при этом первый вариант всегда является предпочтительным, заявил президент США Дональд Трамп."Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше", — написал он в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Президент США призвал Россию немедленно завершить конфликт и предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий."Я собираюсь сделать России... и президенту (РФ Владимиру — ред.) Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — заявил он.По его словам, настало время заключить сделку", больше не должно быть потеряно ни одной жизни.Трамп добавил, что не хочет навредить России и призвал завершить СВО, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США."Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел хорошие отношения с президентом (Владимиром) Путиным", — отметил он.Президент США подчеркнул, что у него не будет другого выбора, как "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам.

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сша, дональд трамп, россия, сво, украина, конфликт