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Минэнерго изучит меры для наращивания вывоза угля в западном направлении - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго изучит меры для наращивания вывоза угля в западном направлении
Минэнерго изучит меры для наращивания вывоза угля в западном направлении - 22.01.2025, ПРАЙМ
Минэнерго изучит меры для наращивания вывоза угля в западном направлении
Минэнерго, Минтранс, РЖД и угледобывающие компании прорабатывают меры для поддержки наращивания вывоза угля в западном направлении, в частности, рассматривается | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T12:04+0300
2025-01-22T12:04+0300
политика
россия
уголь
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минэнерго, Минтранс, РЖД и угледобывающие компании прорабатывают меры для поддержки наращивания вывоза угля в западном направлении, в частности, рассматривается возможность субсидировать перевозки по этим маршрутам, подтвердили РИА Новости в министерстве энергетики РФ. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минтранс считает целесообразным стимулировать поставки угля на экспорт через западные порты – направление, которое было сильно недозагружено в прошлом году. Для этого ведомство предлагает ввести целевую субсидию из бюджета или резервного фонда правительства на экспортные поставки угля в западном направлении, добавили в издании со ссылкой на письмо замминистра транспорта Алексея Шило в Минэнерго и РЖД. "Минэнерго прорабатывает совместно с Минтрансом, РЖД, угледобывающими компаниями и прочими заинтересованными сторонами эти и другие предложения по поддержке угольной отрасли, которые, в том числе, позволят нарастить вывоз в западном направлении", - ответили в Минэнерго на вопрос агентства о том, прорабатывается ли вышеупомянутые меры. В условиях внешнего санкционного давления и эмбарго на поставки угля в Европу предприятия угольного сектора Кузбасса столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат, ограничениями на экспорт и значительным ростом расходов на транспортировку, говорил губернатор этого крупнейшего угольного региона Илья Середюк. В результате, по данным Росстата, угольщики в прошедшем году впервые с ковидного 2020 года начали демонстрировать сальдированный убыток. Добыча угля в этом году также преимущественно снижалась, примерно на 1,7%, следует из данных Росстата. Для поддержки угольной отрасли правительство досрочно отменило все курсовые экспортные пошлины. А в декабре вице-премьер РФ Александр Новак поручил властям Кузбасса проработать риски финансовой устойчивости угольных компаний и оперативно докладывать о ситуации, а Минфин должен следить за финансовой ситуацией и при необходимости обеспечить своевременную поддержку.
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россия, уголь
Политика, РОССИЯ, уголь
12:04 22.01.2025
 
Минэнерго изучит меры для наращивания вывоза угля в западном направлении

Минэнерго прорабатывает меры для наращивания вывоза угля в западном направлении

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минэнерго, Минтранс, РЖД и угледобывающие компании прорабатывают меры для поддержки наращивания вывоза угля в западном направлении, в частности, рассматривается возможность субсидировать перевозки по этим маршрутам, подтвердили РИА Новости в министерстве энергетики РФ.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минтранс считает целесообразным стимулировать поставки угля на экспорт через западные порты – направление, которое было сильно недозагружено в прошлом году. Для этого ведомство предлагает ввести целевую субсидию из бюджета или резервного фонда правительства на экспортные поставки угля в западном направлении, добавили в издании со ссылкой на письмо замминистра транспорта Алексея Шило в Минэнерго и РЖД.
"Минэнерго прорабатывает совместно с Минтрансом, РЖД, угледобывающими компаниями и прочими заинтересованными сторонами эти и другие предложения по поддержке угольной отрасли, которые, в том числе, позволят нарастить вывоз в западном направлении", - ответили в Минэнерго на вопрос агентства о том, прорабатывается ли вышеупомянутые меры.
В условиях внешнего санкционного давления и эмбарго на поставки угля в Европу предприятия угольного сектора Кузбасса столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат, ограничениями на экспорт и значительным ростом расходов на транспортировку, говорил губернатор этого крупнейшего угольного региона Илья Середюк.
В результате, по данным Росстата, угольщики в прошедшем году впервые с ковидного 2020 года начали демонстрировать сальдированный убыток. Добыча угля в этом году также преимущественно снижалась, примерно на 1,7%, следует из данных Росстата.
Для поддержки угольной отрасли правительство досрочно отменило все курсовые экспортные пошлины. А в декабре вице-премьер РФ Александр Новак поручил властям Кузбасса проработать риски финансовой устойчивости угольных компаний и оперативно докладывать о ситуации, а Минфин должен следить за финансовой ситуацией и при необходимости обеспечить своевременную поддержку.
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