https://1prime.ru/20250122/ugol-854376724.html

Объем торгов углем на СПбМТСБ в 2024 году вырос в пять раз

Объем торгов углем на СПбМТСБ в 2024 году вырос в пять раз - 22.01.2025, ПРАЙМ

Объем торгов углем на СПбМТСБ в 2024 году вырос в пять раз

Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2024 году составил 1,343 миллиона тонн, что в 5,1 раза больше... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T15:11+0300

2025-01-22T15:11+0300

2025-01-22T15:11+0300

экономика

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2024 году составил 1,343 миллиона тонн, что в 5,1 раза больше показателей за 2023 год, общая сумма реализованного сырья составила 6,954 миллиарда рублей - рост в 8 раз, следует из материалов биржи. "Объем торгов составил 1,343 миллиона тонн, что в 5,1 раз больше показателя прошлого года, на общую сумму 6,954 миллиарда рублей (рост в 8 раз)", - говорится в презентации президента СПбМТСБ Игоря Артемьева, которую он показал на пресс-завтраке с журналистами. Отмечается, что расширены линейки торгуемых марок, теперь дополнительно к углю марок Д, Б, СС, ГЖ реализуются партии угля марок Г и Ж. ﻿"Существенный объем реализации на биржевых торгах приходится на марки, для которых совместным приказом ФАС и Минэнерго РФ не установлены минимальные объемы продаж, что говорит о востребованности биржевых механизмов со стороны участников угольного рынка", - уточняется в презентации. Торги энергетическим углем стартовали на СПбМТСБ в феврале 2023 года по обновленной модели, которая включает в себя пересчет цены по формуле, установленной в правилах торгов, в зависимости от фактического качества поставленного товара, определяемого независимой лабораторией. На бирже торгуются различные марки угля, на данный момент их не менее 21 различных видов, включая Д и ДГ. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она также организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20250122/spbmtsb-854376335.html

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россия, спбмтсб, уголь, биржевые торги