https://1prime.ru/20250122/ukraina-854371170.html

Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву

Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву - 22.01.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву

ЕС должен поставлять Украине больше оружия, а НАТО должно предоставить гарантии безопасности в виде членства. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T11:52+0300

2025-01-22T11:52+0300

2025-01-22T11:52+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. ЕС должен поставлять Украине больше оружия, а НАТО должно предоставить гарантии безопасности в виде членства. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО. Это не дело Еврокомиссии, но лично я это поддерживаю", - отметил он.Россия считает, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России. Он также отметил, что США и страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают персонал в различных странах.

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