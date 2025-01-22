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Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву
Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву - 22.01.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву
ЕС должен поставлять Украине больше оружия, а НАТО должно предоставить гарантии безопасности в виде членства. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T11:52+0300
2025-01-22T11:52+0300
политика
ес
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. ЕС должен поставлять Украине больше оружия, а НАТО должно предоставить гарантии безопасности в виде членства. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО. Это не дело Еврокомиссии, но лично я это поддерживаю", - отметил он.Россия считает, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России. Он также отметил, что США и страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают персонал в различных странах.
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ес, украина
Политика, ЕС, УКРАИНА
11:52 22.01.2025
 
Еврокомиссар призвал ЕС нарастить поставки оружия Киеву

Еврокомиссар Домбровскис призвал ЕС поставлять Украине еще больше оружия

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. ЕС должен поставлять Украине больше оружия, а НАТО должно предоставить гарантии безопасности в виде членства. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО. Это не дело Еврокомиссии, но лично я это поддерживаю", - отметил он.
Россия считает, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России. Он также отметил, что США и страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают персонал в различных странах.
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