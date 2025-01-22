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"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России - 22.01.2025, ПРАЙМ
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"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России
"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России
Распространенная в Киеве идея об отсрочке переговоров с Москвой до получения Украиной превосходства нежизнеспособна. Об этом в материале для издания Unherd... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T12:40+0300
2025-01-22T12:40+0300
политика
запад
украина
россия
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Распространенная в Киеве идея об отсрочке переговоров с Москвой до получения Украиной превосходства нежизнеспособна. Об этом в материале для издания Unherd написала журналистка Бетани Эллиотт."Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти", — сказано в публикации.В издании заметили, что Россия может улучшить свои позиции, особенно с учетом российского наступления и неопределенности в отношении поддержки Киева со стороны нового президента США.Автор призывает Украину к тому, чтобы она поторопилась и начала переговоры, так как промедление только укрепляет позицию президента России Владимира Путина.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики
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запад, украина, россия
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
12:40 22.01.2025
 
"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России

Unherd: Украина не сможет получить тактическое превосходство над Россией

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Распространенная в Киеве идея об отсрочке переговоров с Москвой до получения Украиной превосходства нежизнеспособна. Об этом в материале для издания Unherd написала журналистка Бетани Эллиотт.
"Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти", — сказано в публикации.
В издании заметили, что Россия может улучшить свои позиции, особенно с учетом российского наступления и неопределенности в отношении поддержки Киева со стороны нового президента США.
Автор призывает Украину к тому, чтобы она поторопилась и начала переговоры, так как промедление только укрепляет позицию президента России Владимира Путина.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
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12:11
 
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