https://1prime.ru/20250122/ukraina-854372462.html

"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России

"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России

Распространенная в Киеве идея об отсрочке переговоров с Москвой до получения Украиной превосходства нежизнеспособна. Об этом в материале для издания Unherd... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T12:40+0300

2025-01-22T12:40+0300

2025-01-22T12:40+0300

политика

запад

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Распространенная в Киеве идея об отсрочке переговоров с Москвой до получения Украиной превосходства нежизнеспособна. Об этом в материале для издания Unherd написала журналистка Бетани Эллиотт."Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти", — сказано в публикации.В издании заметили, что Россия может улучшить свои позиции, особенно с учетом российского наступления и неопределенности в отношении поддержки Киева со стороны нового президента США.Автор призывает Украину к тому, чтобы она поторопилась и начала переговоры, так как промедление только укрепляет позицию президента России Владимира Путина.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики

https://1prime.ru/20250122/britaniya-854371862.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, россия