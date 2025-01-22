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ВЭБ: объем инвестиций в рамках СЗПК составил 4,5 трлн рублей

ВЭБ: объем инвестиций в рамках СЗПК составил 4,5 трлн рублей - 22.01.2025, ПРАЙМ

ВЭБ: объем инвестиций в рамках СЗПК составил 4,5 трлн рублей

Объем инвестиций в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) составляет 4,5 триллиона рублей, из них на сумму более 500... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T06:28+0300

2025-01-22T06:28+0300

2025-01-22T06:28+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) составляет 4,5 триллиона рублей, из них на сумму более 500 миллиардов были заключены в прошлом году, сообщил в интервью РИА Новости замминистра экономического развития Мурат Керефов. Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. "В прошлом году мы заключили 18 СЗПК в 16 регионах страны. Объем инвестиций по ним составит 555,3 миллиарда рублей. Это проекты из самых разных сфер: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы", - сказал Керефов. "Всего сейчас заключено 81 соглашение на 4,5 триллиона рублей - половина средств уже была проинвестирована, создано 29 тысяч рабочих мест. Но весной мы проведем повторный мониторинг реализации инвестпроектов, и эта сумма увеличится", - добавил он. Он подчеркнул, что так называемая "дедушкина оговорка" (неухудшение условий ведения бизнеса на срок заключения контракта) показала свою надежность. "Так, организации, заключившие соглашение, не платили windfall tax (налог на сверхприбыль - ред.). Для компаний, успевших заключить соглашения, останутся неизменными условия после повышения уровня налога на прибыль организаций. И в целом для государства остается принципиальным сохранение стабилизационной оговорки как в СЗПК, так и в других мерах поддержки", - подчеркнул Керефов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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