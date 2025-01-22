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Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии

Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии - 22.01.2025, ПРАЙМ

Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии

Проект резолюции Европарламента по выборам в Белоруссии является вмешательством в дела суверенного государства, заявил министр иностранных дел страны Анатолий... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T14:29+0300

2025-01-22T14:29+0300

2025-01-22T14:33+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Проект резолюции Европарламента по выборам в Белоруссии является вмешательством в дела суверенного государства, заявил министр иностранных дел страны Анатолий Глаз."По инициативе ангажированной группы депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно. что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан", - подчеркнул дипломат.Он также подчеркнул, что Минск готов находить решения практических задач в отношениях с Европейским союзом, включая вопросы, связанные с пересечением границ.По словам министра, наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы в Беларуси, несмотря на заявления и инсинуации по этому поводу. Глаз указал, что для наблюдения за выборами уже аккредитовано более 450 международных наблюдателей из 49 стран. Досрочное голосование состоится с 21 по 25 января, а основной день голосования - 26 января.

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белоруссия, общество , обсе