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Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии
Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии - 22.01.2025, ПРАЙМ
Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии
Проект резолюции Европарламента по выборам в Белоруссии является вмешательством в дела суверенного государства, заявил министр иностранных дел страны Анатолий... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:29+0300
2025-01-22T14:33+0300
политика
белоруссия
общество
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Проект резолюции Европарламента по выборам в Белоруссии является вмешательством в дела суверенного государства, заявил министр иностранных дел страны Анатолий Глаз."По инициативе ангажированной группы депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно. что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан", - подчеркнул дипломат.Он также подчеркнул, что Минск готов находить решения практических задач в отношениях с Европейским союзом, включая вопросы, связанные с пересечением границ.По словам министра, наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы в Беларуси, несмотря на заявления и инсинуации по этому поводу. Глаз указал, что для наблюдения за выборами уже аккредитовано более 450 международных наблюдателей из 49 стран. Досрочное голосование состоится с 21 по 25 января, а основной день голосования - 26 января.
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белоруссия, общество , обсе
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Общество , ОБСЕ
14:29 22.01.2025 (обновлено: 14:33 22.01.2025)
 
Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии

Минск назвал проект резолюции ЕП по выборам вмешательством в дела Белоруссии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Проект резолюции Европарламента по выборам в Белоруссии является вмешательством в дела суверенного государства, заявил министр иностранных дел страны Анатолий Глаз.
"По инициативе ангажированной группы депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно. что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан", - подчеркнул дипломат.
Он также подчеркнул, что Минск готов находить решения практических задач в отношениях с Европейским союзом, включая вопросы, связанные с пересечением границ.
По словам министра, наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы в Беларуси, несмотря на заявления и инсинуации по этому поводу. Глаз указал, что для наблюдения за выборами уже аккредитовано более 450 международных наблюдателей из 49 стран. Досрочное голосование состоится с 21 по 25 января, а основной день голосования - 26 января.
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