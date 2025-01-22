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На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - 22.01.2025, ПРАЙМ
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На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - 22.01.2025, ПРАЙМ
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
Новые случаи выброса фракций нефтепродуктов обнаружены на 20 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом агентству рассказали... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T10:27+0300
2025-01-22T10:27+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Новые случаи выброса фракций нефтепродуктов обнаружены на 20 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом агентству рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов", - сказано в заявлении ведомства.Ранее сообщалось, что были обнаружены выбросы нефтепродуктов на побережье Славянского района Кубани. Региональный оперативный штаб расширил зону мониторинга, так как размер фракций нефти достигал 45 сантиметров. Однако, работы по сбору выбросов на берегу Азовского моря в районе Славянска уже завершены. Отмечается, что ранее локальные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на участке побережья протяженностью 8,5 километров.
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россия, мазут
Происшествия, РОССИЯ, МАЗУТ
10:27 22.01.2025
 
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

На Кубани, в Крыму и Севастополе зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Новые случаи выброса фракций нефтепродуктов обнаружены на 20 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом агентству рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов", - сказано в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что были обнаружены выбросы нефтепродуктов на побережье Славянского района Кубани. Региональный оперативный штаб расширил зону мониторинга, так как размер фракций нефти достигал 45 сантиметров. Однако, работы по сбору выбросов на берегу Азовского моря в районе Славянска уже завершены.
Отмечается, что ранее локальные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на участке побережья протяженностью 8,5 километров.
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