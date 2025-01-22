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На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - 22.01.2025, ПРАЙМ

На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

Новые случаи выброса фракций нефтепродуктов обнаружены на 20 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом агентству рассказали... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T10:27+0300

2025-01-22T10:27+0300

2025-01-22T10:27+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Новые случаи выброса фракций нефтепродуктов обнаружены на 20 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом агентству рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов", - сказано в заявлении ведомства.Ранее сообщалось, что были обнаружены выбросы нефтепродуктов на побережье Славянского района Кубани. Региональный оперативный штаб расширил зону мониторинга, так как размер фракций нефти достигал 45 сантиметров. Однако, работы по сбору выбросов на берегу Азовского моря в районе Славянска уже завершены. Отмечается, что ранее локальные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на участке побережья протяженностью 8,5 километров.

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россия, мазут