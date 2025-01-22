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Кассация поддержала взыскание с АО "Ангстрем" средств в пользу ВЭБа

Кассация поддержала взыскание с АО "Ангстрем" средств в пользу ВЭБа - 22.01.2025, ПРАЙМ

Кассация поддержала взыскание с АО "Ангстрем" средств в пользу ВЭБа

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску госкорпорации ВЭБ взыскали более 596,5 миллиона евро | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T14:27+0300

2025-01-22T14:27+0300

2025-01-22T14:27+0300

россия

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску госкорпорации ВЭБ взыскали более 596,5 миллиона евро (более 61,6 миллиарда рублей по текущему курсу) с производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в сентябре. Этот спор, как и другие разбирательства между сторонами, связан с кредитом, который ВЭБ выдал в апреле 2008 года заемщику АО "Ангстрем-Т" на строительство в Зеленограде завода "по производству субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм". В 2012 году АО "Ангстрем", принадлежавшее тогда, как и заемщик, экс-министру связи РФ Леониду Рейману, стало поручителем. Заемщик не смог расплатиться с банком и в октябре 2019 года по заявлению ВЭБа был признан банкротом. На февраль 2023 года задолженность АО "Ангстрем-Т" с учетом частичного погашения составляла около 93,8 миллиарда рублей. ВЭБ подал иски к поручителю. В первом деле суды взыскали с АО "Ангстрем" 815 миллионов евро основного долга, более 467,5 миллиона евро процентов за пользование кредитом и более 25,7 миллиона евро неустойки. Во втором деле суды взыскали с ответчика более 17,8 миллиарда рублей так называемых мораторных процентов за период с 19 марта 2019 года по 3 февраля 2023 года. Это неустойка, которая продолжает начисляться должнику после введения первой процедуры банкротства, она обычно меньше договорной. При этом поручитель отвечает солидарно с заемщиком-банкротом. Наконец, в третьем иске ВЭБ в марте потребовал от АО "Ангстрем" неустойку по договору поручительства, который предусматривал самостоятельную ответственность поручителя в случае неисполнения им обязательств за заемщика. Изначально ВЭБ просил взыскать более 1 миллиарда евро за период с 19 ноября 2019 года по 27 марта 2024 года и затем по дату фактической оплаты задолженности. Позже истец уточнил иск и стал требовать более 596,5 миллиона евро с 27 марта 2021 по 27 марта 2024 года, а также неустойку по дату оплаты. Две инстанции полностью удовлетворили иск, отклонив доводы ответчика о двойной ответственности за одно нарушение. В 2018 году ВЭБ купил АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" на торгах в ходе банкротства весной 2021 года приобрело ООО "НМ-Тех", структура ВЭБа.

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