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"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе - 22.01.2025, ПРАЙМ
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"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе
"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе
С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:27+0300
2025-01-22T09:27+0300
политика
россия
мид
мария захарова
дональд трамп
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали "антиценностями". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, ранее США вели диалог с другими странами на основе своих ценностей, однако с новым правительством все обнулилось. Она заметила, что это затрагивает не только отношение к количеству гендеров, но и связано с изменением отношения к сущности человека."В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера все это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
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россия, мид, мария захарова, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, Дональд Трамп
09:27 22.01.2025
 
"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе

Захарова: все ранее подвигаемые США ценности с приходом Трампа улетели в корзину

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМ. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали "антиценностями". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, ранее США вели диалог с другими странами на основе своих ценностей, однако с новым правительством все обнулилось. Она заметила, что это затрагивает не только отношение к количеству гендеров, но и связано с изменением отношения к сущности человека.
"В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера все это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
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ПолитикаРОССИЯМИДМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
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