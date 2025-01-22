https://1prime.ru/20250122/zakharova-854367171.html

"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе

"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе

С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T09:27+0300

2025-01-22T09:27+0300

2025-01-22T09:27+0300

политика

россия

мид

мария захарова

дональд трамп

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали "антиценностями". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, ранее США вели диалог с другими странами на основе своих ценностей, однако с новым правительством все обнулилось. Она заметила, что это затрагивает не только отношение к количеству гендеров, но и связано с изменением отношения к сущности человека."В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера все это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20250122/tramp-854366854.html

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россия, мид, мария захарова, дональд трамп