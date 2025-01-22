https://1prime.ru/20250122/zakharova-854367171.html
"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе
"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе
С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:27+0300
2025-01-22T09:27+0300
2025-01-22T09:27+0300
политика
россия
мид
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_3c4af613c0026414c8eece4dd755e60d.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали "антиценностями". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, ранее США вели диалог с другими странами на основе своих ценностей, однако с новым правительством все обнулилось. Она заметила, что это затрагивает не только отношение к количеству гендеров, но и связано с изменением отношения к сущности человека."В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера все это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20250122/tramp-854366854.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_47a7044641ff38dc9ab7f0e8453df1d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, мария захарова, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, Дональд Трамп
"Улетели в корзину". Захарова высказалась об изменениях в США при Трампе
Захарова: все ранее подвигаемые США ценности с приходом Трампа улетели в корзину
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. С приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности, которые принимались страной на протяжении последних десятилетий, были отброшены и стали "антиценностями". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, ранее США вели диалог с другими странами на основе своих ценностей, однако с новым правительством все обнулилось. Она заметила, что это затрагивает не только отношение к количеству гендеров, но и связано с изменением отношения к сущности человека.
"В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера все это улетело в корзину и было объявлено вне закона", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
Депутат Госдумы призвал Трампа не повторять две ошибки в отношении России