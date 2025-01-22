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"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе
"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе
Западные страны лгали, обещая пригласить Украину в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами в рамках экономического форума | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T10:00+0300
2025-01-22T10:00+0300
2025-01-22T10:00+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Западные страны лгали, обещая пригласить Украину в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами в рамках экономического форума в Давосе."Они (страны Запада — прим. ред.) не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", - отметил он.Зеленский также раскритиковал союзников за их неудачные попытки договориться с Россией о прекращении конфликта и спросил, почему они заключают соглашения без участия Украины, как независимой страны.
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украина, нато, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский
"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе
Зеленский на экономическом форуме в Давосе обвинил Запад во лжи о членстве НАТО
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Западные страны лгали, обещая пригласить Украину в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами в рамках экономического форума в Давосе.
"Они (страны Запада — прим. ред.) не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", - отметил он.
Зеленский также раскритиковал союзников за их неудачные попытки договориться с Россией о прекращении конфликта и спросил, почему они заключают соглашения без участия Украины, как независимой страны.
Фицо предупредил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО