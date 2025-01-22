https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854368098.html

"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе

"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе

Западные страны лгали, обещая пригласить Украину в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами в рамках экономического форума | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T10:00+0300

2025-01-22T10:00+0300

2025-01-22T10:00+0300

политика

украина

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Западные страны лгали, обещая пригласить Украину в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами в рамках экономического форума в Давосе."Они (страны Запада — прим. ред.) не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", - отметил он.Зеленский также раскритиковал союзников за их неудачные попытки договориться с Россией о прекращении конфликта и спросил, почему они заключают соглашения без участия Украины, как независимой страны.

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украина, нато, владимир зеленский