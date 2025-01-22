https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854371572.html

"Кто будет это делать?". Зеленский выдвинул странное требование Европе

"Кто будет это делать?". Зеленский выдвинул странное требование Европе - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Кто будет это делать?". Зеленский выдвинул странное требование Европе

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу взять на содержание миллионную армию Украины. Об этом Зеленский заявил в рамках Всемирного... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T12:09+0300

2025-01-22T12:09+0300

2025-01-22T12:09+0300

политика

украина

ес

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу взять на содержание миллионную армию Украины. Об этом Зеленский заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе."Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — подчеркнул.Зеленский заявил, что без гарантий безопасности, таких как приглашение в НАТО или присутствие иностранных войск на территории Украины, стране придется увеличить свою армию. Однако расходы на нее лягут на плечи европейских союзников.Ранее Зеленский выразил сомнения в намерении президента Дональда Трампа вести диалог с Россией вместе с Европейским союзом по вопросу Украины.

https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854368098.html

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украина, ес, владимир зеленский