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"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине
Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливой и нечестной позицию США, ФРГ, Словакии и Венгрии... | 22.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливой и нечестной позицию США, ФРГ, Словакии и Венгрии за нежелание принять Украину в Североатлантический альянс. Видео с таким заявлением опубликовано в YouTube его офиса.По мнению Зеленского, от некоторых стран "это изначально была не очень прозрачная политика" и они не поддерживали вступление Украины в НАТО."Это были просто ложные слова: "Да, Украина будет в НАТО". Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров… Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО — Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия", — сказал он. Кроме того, глава киевского режима упрекнул перечисленные выше страны в том, что они ведут переговоры об Украине без ее присутствия и назвал их позицию "нечестной и несправедливой". По его словам, вопрос НАТО зависит от США, позиции их президента и если нынешний глава государства Дональд Трамп "будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, и все будут "за". "Если он не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", — добавил Зеленский. Глава киевского режима ранее также признал, что США, Германия, Словакия и Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО.
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине
Зеленский: позиция США, ФРГ, Словакии и Венгрии по Украине в НАТО несправедлива
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливой и нечестной позицию США, ФРГ, Словакии и Венгрии за нежелание принять Украину в Североатлантический альянс. Видео с таким заявлением опубликовано в YouTube его офиса.
По мнению Зеленского, от некоторых стран "это изначально была не очень прозрачная политика" и они не поддерживали вступление Украины в НАТО.
"Это были просто ложные слова: "Да, Украина будет в НАТО". Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров… Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО — Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия", — сказал он.
Кроме того, глава киевского режима упрекнул перечисленные выше страны в том, что они ведут переговоры об Украине без ее присутствия и назвал их позицию "нечестной и несправедливой".
По его словам, вопрос НАТО зависит от США, позиции их президента и если нынешний глава государства Дональд Трамп "будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, и все будут "за".
"Если он не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", — добавил Зеленский.
Глава киевского режима ранее также признал, что США, Германия, Словакия и Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО.
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