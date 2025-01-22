Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854377797.html
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине
Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливой и нечестной позицию США, ФРГ, Словакии и Венгрии... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T15:52+0300
2025-01-22T15:54+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливой и нечестной позицию США, ФРГ, Словакии и Венгрии за нежелание принять Украину в Североатлантический альянс. Видео с таким заявлением опубликовано в YouTube его офиса.По мнению Зеленского, от некоторых стран "это изначально была не очень прозрачная политика" и они не поддерживали вступление Украины в НАТО."Это были просто ложные слова: "Да, Украина будет в НАТО". Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров… Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО — Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия", — сказал он. Кроме того, глава киевского режима упрекнул перечисленные выше страны в том, что они ведут переговоры об Украине без ее присутствия и назвал их позицию "нечестной и несправедливой". По его словам, вопрос НАТО зависит от США, позиции их президента и если нынешний глава государства Дональд Трамп "будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, и все будут "за". "Если он не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", — добавил Зеленский. Глава киевского режима ранее также признал, что США, Германия, Словакия и Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО.
https://1prime.ru/20250122/ukraina-854372462.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
15:52 22.01.2025 (обновлено: 15:54 22.01.2025)
 
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине

Зеленский: позиция США, ФРГ, Словакии и Венгрии по Украине в НАТО несправедлива

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливой и нечестной позицию США, ФРГ, Словакии и Венгрии за нежелание принять Украину в Североатлантический альянс. Видео с таким заявлением опубликовано в YouTube его офиса.
По мнению Зеленского, от некоторых стран "это изначально была не очень прозрачная политика" и они не поддерживали вступление Украины в НАТО.
"Это были просто ложные слова: "Да, Украина будет в НАТО". Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров… Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО — Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия", — сказал он.
Кроме того, глава киевского режима упрекнул перечисленные выше страны в том, что они ведут переговоры об Украине без ее присутствия и назвал их позицию "нечестной и несправедливой".
По его словам, вопрос НАТО зависит от США, позиции их президента и если нынешний глава государства Дональд Трамп "будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, и все будут "за".
"Если он не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", — добавил Зеленский.
Глава киевского режима ранее также признал, что США, Германия, Словакия и Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
"Есть проблема". На Западе сообщили Украине плохие новости о России
12:40
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала