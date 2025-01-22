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"Рухнет за 100 дней". В Раде предупредили Зеленского о неизбежном - 22.01.2025, ПРАЙМ
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"Рухнет за 100 дней". В Раде предупредили Зеленского о неизбежном
"Рухнет за 100 дней". В Раде предупредили Зеленского о неизбежном - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Рухнет за 100 дней". В Раде предупредили Зеленского о неизбежном
Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно преувеличивает численность Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:16+0300
2025-01-22T17:16+0300
политика
украина
владимир зеленский
рада
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно преувеличивает численность Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.По словам Дубинского, реальное количество украинских военнослужащих составляет 280 тысяч человек, в то время как Зеленский называет цифру в 880 тысяч. Дубинский утверждает, что причина этой лжи заключается в том, что Зеленский хочет получить дополнительное финансирование от своих союзников."Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим - это минимум для удержания позиций. Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней", - отметил парламентарий.
https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854377797.html
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украина, владимир зеленский, рада
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада
17:16 22.01.2025
 
"Рухнет за 100 дней". В Раде предупредили Зеленского о неизбежном

Дубинский: Зеленский должен пойти на переговоры, иначе фронт рухнет за 100 дней

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно преувеличивает численность Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
По словам Дубинского, реальное количество украинских военнослужащих составляет 280 тысяч человек, в то время как Зеленский называет цифру в 880 тысяч. Дубинский утверждает, что причина этой лжи заключается в том, что Зеленский хочет получить дополнительное финансирование от своих союзников.
"Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим - это минимум для удержания позиций. Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней", - отметил парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
"Ложные слова". Зеленский назвал страны, которые "несправедливы" к Украине
15:52
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРада
 
 
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