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"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского - 22.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854387823.html
"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского
"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского
Владимир Зеленский пытается извлекать выгоду из отношений с лидерами стран Европы, которые хоть единожды поддержали Украину, считает американский журналист,... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T22:39+0300
2025-01-22T22:39+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
поддержка украины
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается извлекать выгоду из отношений с лидерами стран Европы, которые хоть единожды поддержали Украину, считает американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Зеленский, как мне кажется, играет в европейских политических кругах на тех, кто прицепил свою "повозку" к Украине и чувствует, что если Украина падет, то и они падут", — сказал он.По мнению Хо, именно поэтому Зеленский пытается обеспечить отношения с политическими лидерами в ФРГ, Франции, Британии, от которых он может получить выгоду и которые были с ним все это время, "чья идентичность теперь очень сильно связана с Украиной, даже если это произошло ценой большого экономического ущерба для них самих".Зеленский в ходе выступления во вторник на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им страны Европы. Кроме того, Зеленский усомнился, что представители ЕС будут присутствовать на переговорах по Украине. Он заявил, что не уверен в намерении Трампа вести диалог с Москвой вместе с Евросоюзом.
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украина, владимир зеленский, запад, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, поддержка Украины
22:39 22.01.2025
 
"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского

Журналист Хо: Зеленский извлекает выгоду из тех, кто хотя бы раз поддержал Киев

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается извлекать выгоду из отношений с лидерами стран Европы, которые хоть единожды поддержали Украину, считает американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Зеленский, как мне кажется, играет в европейских политических кругах на тех, кто прицепил свою "повозку" к Украине и чувствует, что если Украина падет, то и они падут", — сказал он.
По мнению Хо, именно поэтому Зеленский пытается обеспечить отношения с политическими лидерами в ФРГ, Франции, Британии, от которых он может получить выгоду и которые были с ним все это время, "чья идентичность теперь очень сильно связана с Украиной, даже если это произошло ценой большого экономического ущерба для них самих".
Зеленский в ходе выступления во вторник на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им страны Европы. Кроме того, Зеленский усомнился, что представители ЕС будут присутствовать на переговорах по Украине. Он заявил, что не уверен в намерении Трампа вести диалог с Москвой вместе с Евросоюзом.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
"Это была ложь". Зеленский устроил истерику на форуме в Давосе
10:00
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДподдержка Украины
 
 
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