https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854387823.html

"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского

"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Они падут". В США раскрыли, почему Европа продолжает поддержку Зеленского

Владимир Зеленский пытается извлекать выгоду из отношений с лидерами стран Европы, которые хоть единожды поддержали Украину, считает американский журналист,... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T22:39+0300

2025-01-22T22:39+0300

2025-01-22T22:39+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

поддержка украины

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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается извлекать выгоду из отношений с лидерами стран Европы, которые хоть единожды поддержали Украину, считает американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Зеленский, как мне кажется, играет в европейских политических кругах на тех, кто прицепил свою "повозку" к Украине и чувствует, что если Украина падет, то и они падут", — сказал он.По мнению Хо, именно поэтому Зеленский пытается обеспечить отношения с политическими лидерами в ФРГ, Франции, Британии, от которых он может получить выгоду и которые были с ним все это время, "чья идентичность теперь очень сильно связана с Украиной, даже если это произошло ценой большого экономического ущерба для них самих".Зеленский в ходе выступления во вторник на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им страны Европы. Кроме того, Зеленский усомнился, что представители ЕС будут присутствовать на переговорах по Украине. Он заявил, что не уверен в намерении Трампа вести диалог с Москвой вместе с Евросоюзом.

https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854368098.html

украина

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украина, владимир зеленский, запад, поддержка украины