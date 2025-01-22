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Хабаровский край поставил новый рекорд по добыче золота

Хабаровский край поставил новый рекорд по добыче золота - 22.01.2025, ПРАЙМ

Хабаровский край поставил новый рекорд по добыче золота

Хабаровский край поставил очередной рекорд по добыче золота в 2024 году, промысел принес 28,1 тонны, что превысило прошлогодний показатель на 200 килограммов,... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T11:41+0300

2025-01-22T11:41+0300

2025-01-22T11:41+0300

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ХАБАРОВСК, 22 янв - ПРАЙМ. Хабаровский край поставил очередной рекорд по добыче золота в 2024 году, промысел принес 28,1 тонны, что превысило прошлогодний показатель на 200 килограммов, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. "Хабаровский край вновь поставил рекорд по добыче золота. В 2024-м его объём составил 28,1 тонны (в 2023 году - 27,9 тонны). Мы продолжаем быть одними из лидеров в стране по этому драгметаллу", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, золотодобытчики отчисляют в консолидированный бюджет края солидные суммы, которые затем направляются на реализацию социально значимых проектов. Налоговые доходы от золотодобывающей отрасли за 2024 год выросли на 76,5%. В абсолютных цифрах - это 23,7 миллиарда рублей. "Хочу отметить, что предприятия, ведущие добычу золота, помогают в районах края и собственными социальными программами. Общая сумма за прошлый год превышает полмиллиарда рублей. Основные направления - благоустройство, поддержка детского спорта, проекты в сфере образования и культуры, поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера", - заключил глава региона.

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россия, золото, добыча