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Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США - 23.01.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T04:35+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за 4 года, передает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор политиков.
"Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов США и, возможно, даже больше", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что принц также поздравил Трампа с инаугурацией на пост президента США и передал поздравление от короля Саудовской Аравии Салмана.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
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Экономика, Мировая экономика, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США
SPA: Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США за четыре года
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за 4 года, передает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор политиков.
"Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов США и, возможно, даже больше", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что принц также поздравил Трампа с инаугурацией на пост президента США и передал поздравление от короля Саудовской Аравии Салмана.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.