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В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей
В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей
Бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" заподозрили в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:32+0300
2025-01-23T11:32+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" заподозрили в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции. Об этом говорится в сообщении регионального УФСБ."ФСБ Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — сказано в заявлении ведомства.Бюджетные средства в особо большом размере были похищены при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой.При обыске были найдены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность участников преступления. Восьмерых фигурантов доставили в СИЗО по решению Магасского районного суда.
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россия, фсб, ингушетия
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, Ингушетия
11:32 23.01.2025
 
В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

Сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" заподозрили в хищении 66 млн рублей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" заподозрили в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции. Об этом говорится в сообщении регионального УФСБ.
"ФСБ Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — сказано в заявлении ведомства.
Бюджетные средства в особо большом размере были похищены при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой.
При обыске были найдены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность участников преступления. Восьмерых фигурантов доставили в СИЗО по решению Магасского районного суда.
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