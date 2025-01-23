https://1prime.ru/20250123/arest-854393841.html

В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

Бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" заподозрили в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T11:32+0300

2025-01-23T11:32+0300

2025-01-23T11:32+0300

происшествия

россия

фсб

ингушетия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" заподозрили в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции. Об этом говорится в сообщении регионального УФСБ."ФСБ Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — сказано в заявлении ведомства.Бюджетные средства в особо большом размере были похищены при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой.При обыске были найдены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность участников преступления. Восьмерых фигурантов доставили в СИЗО по решению Магасского районного суда.

https://1prime.ru/20250116/zaderzhanie-854244353.html

ингушетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фсб, ингушетия