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Претензии не подкреплены. Трампу будет трудно контролировать Арктику - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Претензии не подкреплены. Трампу будет трудно контролировать Арктику
Претензии не подкреплены. Трампу будет трудно контролировать Арктику - 23.01.2025, ПРАЙМ
Претензии не подкреплены. Трампу будет трудно контролировать Арктику
Президент США Дональд Трамп заявил о претензиях на Гренландию и влияние США в Арктике, однако эти притязания не подкреплены реальными возможностями, пишет... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:47+0300
2025-01-23T14:47+0300
арктика
россия
дональд трамп
ледоколы
атомные ледоколы
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о претензиях на Гренландию и влияние США в Арктике, однако эти притязания не подкреплены реальными возможностями, пишет британское издание The Telegraph.Как подчеркивается в публикации, крупнейшим в мире ледокольным флотом обладает Россия. В 2024 году она ввела в эксплуатацию новый атомный ледокол "Якутия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается ВМФ, то введены в эксплуатацию патрульный корабль проекта 23550, ледокол проекта 22220 и подлодка класса "Ясень" — эти корабли предназначены для службы в Заполярье. Ледоколы проекта 22220 не вооружены, но предназначены для длительных операций. Также у России есть атомные подводные лодки, способные ходить под льдами и пробивать тонкий покров при всплытии.Сейчас льды в Арктике тают из-за выбросов углерода. Северный морской путь и Северо-Западный проход стали свободными ото льда в теплые месяцы. Россия готовится к конфликту в регионе из-за таяния льдов, утверждается в статье.США имеют всего два ледокола, один из которых старый. Великобритания имеет один ледокол с пулеметным вооружением.Таким образом, Россия обладает уникальными возможностями в Арктике благодаря ледоколам и подводным лодкам, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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арктика, россия, дональд трамп, ледоколы, атомные ледоколы
АРКТИКА, РОССИЯ, Дональд Трамп, ледоколы, атомные ледоколы
14:47 23.01.2025
 
Претензии не подкреплены. Трампу будет трудно контролировать Арктику

Telegraph: Трамп претендует на Арктику, но у России ледоколов больше

© РИА Новости . Артем Пряхин | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Якутия"
Атомный ледокол Якутия - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Артем Пряхин
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о претензиях на Гренландию и влияние США в Арктике, однако эти притязания не подкреплены реальными возможностями, пишет британское издание The Telegraph.
Как подчеркивается в публикации, крупнейшим в мире ледокольным флотом обладает Россия. В 2024 году она ввела в эксплуатацию новый атомный ледокол "Якутия".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Что касается ВМФ, то введены в эксплуатацию патрульный корабль проекта 23550, ледокол проекта 22220 и подлодка класса "Ясень" — эти корабли предназначены для службы в Заполярье. Ледоколы проекта 22220 не вооружены, но предназначены для длительных операций. Также у России есть атомные подводные лодки, способные ходить под льдами и пробивать тонкий покров при всплытии.
Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией
22 декабря 2024, 12:26
Сейчас льды в Арктике тают из-за выбросов углерода. Северный морской путь и Северо-Западный проход стали свободными ото льда в теплые месяцы. Россия готовится к конфликту в регионе из-за таяния льдов, утверждается в статье.
США имеют всего два ледокола, один из которых старый. Великобритания имеет один ледокол с пулеметным вооружением.
Таким образом, Россия обладает уникальными возможностями в Арктике благодаря ледоколам и подводным лодкам, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
АРКТИКАРОССИЯДональд Трампледоколыатомные ледоколы
 
 
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