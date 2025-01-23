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Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, заявили в СВР Армении
Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, заявили в СВР Армении - 23.01.2025, ПРАЙМ
Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, заявили в СВР Армении
Согласно докладу Службы внешней разведки Армении, вероятность размораживания членства страны в ОДКБ в 2025 году маловероятна. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T10:14+0300
2025-01-23T10:14+0300
2025-01-23T10:14+0300
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ЕРЕВАН, 23 янв - ПРАЙМ. Согласно докладу Службы внешней разведки Армении, вероятность размораживания членства страны в ОДКБ в 2025 году маловероятна."Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут", — отмечается в докладе ведомства.
https://1prime.ru/20241209/odkb-853443901.html
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Политика, АРМЕНИЯ, Ереван, ОДКБ
Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, заявили в СВР Армении
СВР Армении: Ереван, скорее всего, не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году