https://1prime.ru/20250123/armeniya-854391953.html

Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, заявили в СВР Армении

Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, заявили в СВР Армении - 23.01.2025, ПРАЙМ

Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, заявили в СВР Армении

Согласно докладу Службы внешней разведки Армении, вероятность размораживания членства страны в ОДКБ в 2025 году маловероятна. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:14+0300

2025-01-23T10:14+0300

2025-01-23T10:14+0300

политика

армения

ереван

одкб

https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg

ЕРЕВАН, 23 янв - ПРАЙМ. Согласно докладу Службы внешней разведки Армении, вероятность размораживания членства страны в ОДКБ в 2025 году маловероятна."Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут", — отмечается в докладе ведомства.

https://1prime.ru/20241209/odkb-853443901.html

армения

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, ереван, одкб