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Аварии, вызванные штормом в Новосибирской области, устранены - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Аварии, вызванные штормом в Новосибирской области, устранены
Аварии, вызванные штормом в Новосибирской области, устранены - 23.01.2025, ПРАЙМ
Аварии, вызванные штормом в Новосибирской области, устранены
Аварийные бригады в ночь на четверг полностью устранили все аварии, вызванные штормом, прошедшим по территории Новосибирской области, сообщают "Россети... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T06:05+0300
2025-01-23T06:05+0300
энергетика
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 23 янв – ПРАЙМ. Аварийные бригады в ночь на четверг полностью устранили все аварии, вызванные штормом, прошедшим по территории Новосибирской области, сообщают "Россети Новосибирск". В Новосибирской области в среду резко ухудшились погодные условия. В регионе наблюдался шквалистый ветер и осадки в виде мокрого снега. Электроснабжение было нарушено в девяти районах региона. "Последние отключения, произошедшие ночью в поселке Степной, энергетики закрыли к 07.45 (03.45 мск) 23 января. На текущий момент электроснабжение потребителей региона полностью восстановлено", - говорится в сообщении. В компании отметили, что всего в среду в электросетях Новосибирской области было зафиксировано более 130 технологических нарушений, вызванных повреждениями ЛЭП и подстанций из-за шквалистого ветра, метелей и обильных осадков с резким понижением температуры. При этом доля отключенного оборудования составила всего 5% от общего числа количества энергообъектов "Россети Новосибирск". К устранению аварий было привлечено 48 бригад, 123 человека, 48 единиц техники и 10 передвижных генераторов общей мощностью 2,3 МВт. Среднее время восстановления электроснабжения составило один час и 42 минуты.
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новосибирск
Энергетика, НОВОСИБИРСК
06:05 23.01.2025
 
Аварии, вызванные штормом в Новосибирской области, устранены

"Россети Новосибирск": все аварии, вызванные штормом, устранены

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НОВОСИБИРСК, 23 янв – ПРАЙМ. Аварийные бригады в ночь на четверг полностью устранили все аварии, вызванные штормом, прошедшим по территории Новосибирской области, сообщают "Россети Новосибирск".
В Новосибирской области в среду резко ухудшились погодные условия. В регионе наблюдался шквалистый ветер и осадки в виде мокрого снега. Электроснабжение было нарушено в девяти районах региона.
"Последние отключения, произошедшие ночью в поселке Степной, энергетики закрыли к 07.45 (03.45 мск) 23 января. На текущий момент электроснабжение потребителей региона полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что всего в среду в электросетях Новосибирской области было зафиксировано более 130 технологических нарушений, вызванных повреждениями ЛЭП и подстанций из-за шквалистого ветра, метелей и обильных осадков с резким понижением температуры. При этом доля отключенного оборудования составила всего 5% от общего числа количества энергообъектов "Россети Новосибирск".
К устранению аварий было привлечено 48 бригад, 123 человека, 48 единиц техники и 10 передвижных генераторов общей мощностью 2,3 МВт. Среднее время восстановления электроснабжения составило один час и 42 минуты.
 
ЭнергетикаНОВОСИБИРСК
 
 
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