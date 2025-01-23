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IT-дистрибьютор Berks намерен инициировать банкротство "Софтлайн"

IT-дистрибьютор Berks намерен инициировать банкротство "Софтлайн" - 23.01.2025, ПРАЙМ

IT-дистрибьютор Berks намерен инициировать банкротство "Софтлайн"

Российский разработчик программного обеспечения и IT-дистрибьютор Berks (ООО "Беркс") намерен инициировать банкротство компании "Софтлайн", с соответствующим... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T16:33+0300

2025-01-23T16:33+0300

2025-01-23T16:33+0300

софтлайн

бизнес

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения и IT-дистрибьютор Berks (ООО "Беркс") намерен инициировать банкротство компании "Софтлайн", с соответствующим заявлением планирует обратиться в арбитражный суд, говорится в сообщении, размещенном на Федресурсе. "Общество с ограниченной ответственностью "Беркс" ... уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "Софтлайн" ... несостоятельным (банкротом)", - сказано в сообщении, где уточняется, что причиной такого намерения стала задолженность по договору поставки в размере 961,5 миллиона рублей, из которых основной долг составляет 908,8 миллиона рублей, неустойка – 52,7 миллиона рублей. В пресс-службе "Софтлайна" РИА Новости заявили, что компания просрочила один платеж в адрес ООО "Беркс". Возникшая просрочка составляет приблизительно 0,5% от оборота, она повлекла за собой публикацию сообщения о начале процедуры банкротства. Уточняется, что все финансовые обязательства были исполнены в полном объеме. "На данный момент нет никаких оснований для банкротства Softline. Группа компаний ... всегда исполняет обязательства перед клиентами, партнерами и поставщиками. С учетом публичности ПАО "Софтлайн" допускаем, что данная информация могла быть использована для манипулирования рынком. Настоящим подтверждаем, что ГК Softline продолжает обычную хозяйственную деятельность и подтверждает надлежащее исполнение всех принятых обязательств перед участниками рынка", - добавили в пресс-службе. РИА Новости направило запрос также и в Berks. ООО "Беркс" вышло на рынок в 2012 году как дистрибьютор компьютерной техники. В настоящее время компания также предоставляет услуги по разработке и запуску онлайн-магазинов под ключ, разработке сайтов, платформ и программных продуктов , по консалтингу и поставке ИТ-продукции, представлена во всех регионах России и странах СНГ. Группа компаний Softline была основана в 1993 году и предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский (ПАО "Софтлайн") и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, теперь оно функционирует под брендом Noventiq.

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софтлайн, бизнес