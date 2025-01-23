https://1prime.ru/20250123/belorussiya-854413921.html

В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей

В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей

В Белоруссии выпущена опытная партия легковых электромобилей, идет тестирование, сообщил первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T21:43+0300

2025-01-23T21:43+0300

2025-01-23T21:44+0300

экономика

белоруссия

электромобили

производство электромобилей

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МИНСК, 23 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии выпущена опытная партия легковых электромобилей, идет тестирование, сообщил первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергей Чижик. В 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей на базе платформы "Белджи". В октябре 2024 года директор белорусско-китайского предприятия "Белджи" Геннадий Свидерский говорил, что пробную партию белорусских электрокаров Geely, на которых будут проверены эффективность, экономическая целесообразность и технологические решения, произведут к концу 2024 года. "Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси совместно с "Белджи" разработан легковой электромобиль. Практически на 70% локализация, то есть электродвигатели, электроника, программы управления, сборка аккумуляторов. Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - приводит слова Чижика агентство Белта. Он рассказал, что ученые сотрудничают с Минским автозаводов по разработке электрогрузовиков. Кроме того, учеными ведется работа и над собственными аккумуляторами для электромобилей. "Стараемся заменить литий натрием. Лабораторные ячейки сделаны, испытываем на малом транспорте. Но, конечно, здесь потребуются большие инвестиции, если это доводить для масштабного производства", - сказал Чижик.

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белоруссия, электромобили, производство электромобилей