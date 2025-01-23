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В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей - 23.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250123/belorussiya-854413921.html
В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей
В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей
В Белоруссии выпущена опытная партия легковых электромобилей, идет тестирование, сообщил первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T21:43+0300
2025-01-23T21:44+0300
экономика
белоруссия
электромобили
производство электромобилей
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МИНСК, 23 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии выпущена опытная партия легковых электромобилей, идет тестирование, сообщил первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергей Чижик. В 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей на базе платформы "Белджи". В октябре 2024 года директор белорусско-китайского предприятия "Белджи" Геннадий Свидерский говорил, что пробную партию белорусских электрокаров Geely, на которых будут проверены эффективность, экономическая целесообразность и технологические решения, произведут к концу 2024 года. "Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси совместно с "Белджи" разработан легковой электромобиль. Практически на 70% локализация, то есть электродвигатели, электроника, программы управления, сборка аккумуляторов. Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - приводит слова Чижика агентство Белта. Он рассказал, что ученые сотрудничают с Минским автозаводов по разработке электрогрузовиков. Кроме того, учеными ведется работа и над собственными аккумуляторами для электромобилей. "Стараемся заменить литий натрием. Лабораторные ячейки сделаны, испытываем на малом транспорте. Но, конечно, здесь потребуются большие инвестиции, если это доводить для масштабного производства", - сказал Чижик.
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белоруссия, электромобили, производство электромобилей
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, электромобили, производство электромобилей
21:43 23.01.2025 (обновлено: 21:44 23.01.2025)
 
В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей

В Белоруссии выпустили опытную партию электромобилей с 70% локализации

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
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МИНСК, 23 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии выпущена опытная партия легковых электромобилей, идет тестирование, сообщил первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергей Чижик.
В 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей на базе платформы "Белджи". В октябре 2024 года директор белорусско-китайского предприятия "Белджи" Геннадий Свидерский говорил, что пробную партию белорусских электрокаров Geely, на которых будут проверены эффективность, экономическая целесообразность и технологические решения, произведут к концу 2024 года.
"Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси совместно с "Белджи" разработан легковой электромобиль. Практически на 70% локализация, то есть электродвигатели, электроника, программы управления, сборка аккумуляторов. Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - приводит слова Чижика агентство Белта.
Он рассказал, что ученые сотрудничают с Минским автозаводов по разработке электрогрузовиков. Кроме того, учеными ведется работа и над собственными аккумуляторами для электромобилей.
"Стараемся заменить литий натрием. Лабораторные ячейки сделаны, испытываем на малом транспорте. Но, конечно, здесь потребуются большие инвестиции, если это доводить для масштабного производства", - сказал Чижик.
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ЭкономикаБЕЛОРУССИЯэлектромобилипроизводство электромобилей
 
 
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