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Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников
Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников - 23.01.2025, ПРАЙМ
Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны с 19.00 до 22.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над... | 23.01.2025, ПРАЙМ
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россия
минобороны рф
пво
всу
атака беспилотников
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства противовоздушной обороны с 19.00 до 22.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. Об этом сообщило Минобороны России. Отмечается, что 37 дронов были уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Крыма и один – над территорией Белгородской области.
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россия, минобороны рф, пво, всу, атака беспилотников
РОССИЯ, Минобороны РФ, ПВО, ВСУ, атака беспилотников
22:51 23.01.2025
 
Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников

ПВО сбила 49 дронов ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства противовоздушной обороны с 19.00 до 22.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что 37 дронов были уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Крыма и один – над территорией Белгородской области.
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РОССИЯМинобороны РФПВОВСУатака беспилотников
 
 
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