https://1prime.ru/20250123/bespilotniki-854414699.html

Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников

Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников - 23.01.2025, ПРАЙМ

Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны с 19.00 до 22.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T22:51+0300

2025-01-23T22:51+0300

2025-01-23T22:51+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства противовоздушной обороны с 19.00 до 22.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. Об этом сообщило Минобороны России. Отмечается, что 37 дронов были уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Крыма и один – над территорией Белгородской области.

https://1prime.ru/20250122/vsu-854380577.html

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россия, минобороны рф, пво, всу, атака беспилотников