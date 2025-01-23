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Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников
Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников - 23.01.2025, ПРАЙМ
Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны с 19.00 до 22.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T22:51+0300
2025-01-23T22:51+0300
2025-01-23T22:51+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства противовоздушной обороны с 19.00 до 22.00 мск сбили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. Об этом сообщило Минобороны России. Отмечается, что 37 дронов были уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Крыма и один – над территорией Белгородской области.
https://1prime.ru/20250122/vsu-854380577.html
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россия, минобороны рф, пво, всу, атака беспилотников
РОССИЯ, Минобороны РФ, ПВО, ВСУ, атака беспилотников
Над четырьмя регионами России сбили почти 50 украинских беспилотников
ПВО сбила 49 дронов ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом