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"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине
Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:01+0300
2025-01-23T14:01+0300
2025-01-23T14:01+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The Spectator."В конечном итоге единственной по-настоящему сильной гарантией мира на Украине и между Россией и Западом станет новая архитектура безопасности", — сказано в тексте публикации.Автор подчеркивает, что только такая архитектура безопасности с течением времени сможет уменьшить страх и недоверие между сторонамиРанее венгерский министр Янош Бока предложил альтернативную стратегию для решения конфликта на Украине, которая могла бы привести к созданию новой системы европейской безопасности.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине
Spectator: Западу и России нужно создать новую архитектуру безопасности
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The Spectator
.
"В конечном итоге единственной по-настоящему сильной гарантией мира на Украине и между Россией и Западом станет новая архитектура безопасности", — сказано в тексте публикации.
Автор подчеркивает, что только такая архитектура безопасности с течением времени сможет уменьшить страх и недоверие между сторонами
Ранее венгерский министр Янош Бока предложил альтернативную стратегию для решения конфликта на Украине, которая могла бы привести к созданию новой системы европейской безопасности.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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