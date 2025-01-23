Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250123/bezopasnost-854398086.html
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине
Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:01+0300
2025-01-23T14:01+0300
политика
украина
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The Spectator."В конечном итоге единственной по-настоящему сильной гарантией мира на Украине и между Россией и Западом станет новая архитектура безопасности", — сказано в тексте публикации.Автор подчеркивает, что только такая архитектура безопасности с течением времени сможет уменьшить страх и недоверие между сторонамиРанее венгерский министр Янош Бока предложил альтернативную стратегию для решения конфликта на Украине, которая могла бы привести к созданию новой системы европейской безопасности.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20250123/peskov-854396075.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_db1cc72f2bf5b97cb34131e606eb842a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, запад
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
14:01 23.01.2025
 
"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине

Spectator: Западу и России нужно создать новую архитектуру безопасности

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The Spectator.
"В конечном итоге единственной по-настоящему сильной гарантией мира на Украине и между Россией и Западом станет новая архитектура безопасности", — сказано в тексте публикации.
Автор подчеркивает, что только такая архитектура безопасности с течением времени сможет уменьшить страх и недоверие между сторонами
Ранее венгерский министр Янош Бока предложил альтернативную стратегию для решения конфликта на Украине, которая могла бы привести к созданию новой системы европейской безопасности.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине
12:50
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала