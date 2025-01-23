https://1prime.ru/20250123/bezopasnost-854398086.html

"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине

"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ

"Единственная гарантия". На Западе признали неудобную правду об Украине

Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T14:01+0300

2025-01-23T14:01+0300

2025-01-23T14:01+0300

политика

украина

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мир на Украине может быть обеспечен только посредством организации новой структуры безопасности между Россией и Западом, говорится в материале издания The Spectator."В конечном итоге единственной по-настоящему сильной гарантией мира на Украине и между Россией и Западом станет новая архитектура безопасности", — сказано в тексте публикации.Автор подчеркивает, что только такая архитектура безопасности с течением времени сможет уменьшить страх и недоверие между сторонамиРанее венгерский министр Янош Бока предложил альтернативную стратегию для решения конфликта на Украине, которая могла бы привести к созданию новой системы европейской безопасности.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20250123/peskov-854396075.html

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украина, россия, запад