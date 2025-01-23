Биткоину важно удержать рубеж 100 тысяч долларов

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вчера пара BTC/USDT снизилась на 2,30%, до $103706, 23 января - до $101575. Рынок немного остывает после инаугурации Трампа. Внимание инвесторов приковано сейчас к заседанию ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.На Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе на этой неделе биткоин и криптовалютный рынок находятся в центре внимания. Участники рынка выразили оптимизм относительно перспектив криптовалют в США. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что взрывной рост мемкоина TRUMP (интерес к нему пропал. Объемы сократились в 10 раз за последние 24 часа) не помешает усилиям по созданию стратегического резерва биткоинов, идее, одобренной Трампом в 2024 году. Идея создания резерва биткоинов была активно продвигаема такими фигурами, как сенатор Синтия Ламмис, Трамп и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор. Армстронг предложил правительству США начать хранить биткоины, аналогично тому, как многие страны хранят резервы в золоте, нефти или редких минералах. Он подчеркнул, что биткоин является новым золотым стандартом и должен быть использован для сохранения стоимости.В четверг, 23 января, пара BTC/USDT торгуется на уровне $102500. В целом внешний фон для биткоина остается благоприятным, но вот опускаться цене ниже $99400 не стоит, поскольку это приведет к более глубокой и резкой коррекции на фоне срабатывания защитных приказов и падению до $90000. При таком сценарии спекулянты на дневном таймфрейме обратят на графическую ценовую модель "двойная вершина". А это будет указывать на нарастающие "медвежьи" настроения, что очень плохо в преддверии заседания ФРС США. Майкл Сэйлор опять будет закупаться на падении.
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вчера пара BTC/USDT снизилась на 2,30%, до $103706, 23 января - до $101575. Рынок немного остывает после инаугурации Трампа. Внимание инвесторов приковано сейчас к заседанию ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.
На Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе на этой неделе биткоин и криптовалютный рынок находятся в центре внимания. Участники рынка выразили оптимизм относительно перспектив криптовалют в США. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что взрывной рост мемкоина TRUMP (интерес к нему пропал. Объемы сократились в 10 раз за последние 24 часа) не помешает усилиям по созданию стратегического резерва биткоинов, идее, одобренной Трампом в 2024 году.
Идея создания резерва биткоинов была активно продвигаема такими фигурами, как сенатор Синтия Ламмис, Трамп и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор. Армстронг предложил правительству США начать хранить биткоины, аналогично тому, как многие страны хранят резервы в золоте, нефти или редких минералах. Он подчеркнул, что биткоин является новым золотым стандартом и должен быть использован для сохранения стоимости.
В четверг, 23 января, пара BTC/USDT торгуется на уровне $102500. В целом внешний фон для биткоина остается благоприятным, но вот опускаться цене ниже $99400 не стоит, поскольку это приведет к более глубокой и резкой коррекции на фоне срабатывания защитных приказов и падению до $90000. При таком сценарии спекулянты на дневном таймфрейме обратят на графическую ценовую модель "двойная вершина". А это будет указывать на нарастающие "медвежьи" настроения, что очень плохо в преддверии заседания ФРС США. Майкл Сэйлор опять будет закупаться на падении.
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