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Биткоину важно удержать рубеж 100 тысяч долларов - 23.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250123/bitkoin-854391190.html
Биткоину важно удержать рубеж 100 тысяч долларов
Биткоину важно удержать рубеж 100 тысяч долларов - 23.01.2025, ПРАЙМ
Биткоину важно удержать рубеж 100 тысяч долларов
Вчера пара BTC/USDT снизилась на 2,30%, до $103706, 23 января - до $101575. Рынок немного остывает после инаугурации Трампа. Внимание инвесторов приковано... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:50+0300
2025-01-23T09:50+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вчера пара BTC/USDT снизилась на 2,30%, до $103706, 23 января - до $101575. Рынок немного остывает после инаугурации Трампа. Внимание инвесторов приковано сейчас к заседанию ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.На Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе на этой неделе биткоин и криптовалютный рынок находятся в центре внимания. Участники рынка выразили оптимизм относительно перспектив криптовалют в США. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что взрывной рост мемкоина TRUMP (интерес к нему пропал. Объемы сократились в 10 раз за последние 24 часа) не помешает усилиям по созданию стратегического резерва биткоинов, идее, одобренной Трампом в 2024 году. Идея создания резерва биткоинов была активно продвигаема такими фигурами, как сенатор Синтия Ламмис, Трамп и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор. Армстронг предложил правительству США начать хранить биткоины, аналогично тому, как многие страны хранят резервы в золоте, нефти или редких минералах. Он подчеркнул, что биткоин является новым золотым стандартом и должен быть использован для сохранения стоимости.В четверг, 23 января, пара BTC/USDT торгуется на уровне $102500. В целом внешний фон для биткоина остается благоприятным, но вот опускаться цене ниже $99400 не стоит, поскольку это приведет к более глубокой и резкой коррекции на фоне срабатывания защитных приказов и падению до $90000. При таком сценарии спекулянты на дневном таймфрейме обратят на графическую ценовую модель "двойная вершина". А это будет указывать на нарастающие "медвежьи" настроения, что очень плохо в преддверии заседания ФРС США. Майкл Сэйлор опять будет закупаться на падении.
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2025
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:50 23.01.2025
 

Биткоину важно удержать рубеж 100 тысяч долларов

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вчера пара BTC/USDT снизилась на 2,30%, до $103706, 23 января - до $101575. Рынок немного остывает после инаугурации Трампа. Внимание инвесторов приковано сейчас к заседанию ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.
На Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе на этой неделе биткоин и криптовалютный рынок находятся в центре внимания. Участники рынка выразили оптимизм относительно перспектив криптовалют в США. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что взрывной рост мемкоина TRUMP (интерес к нему пропал. Объемы сократились в 10 раз за последние 24 часа) не помешает усилиям по созданию стратегического резерва биткоинов, идее, одобренной Трампом в 2024 году.
Идея создания резерва биткоинов была активно продвигаема такими фигурами, как сенатор Синтия Ламмис, Трамп и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор. Армстронг предложил правительству США начать хранить биткоины, аналогично тому, как многие страны хранят резервы в золоте, нефти или редких минералах. Он подчеркнул, что биткоин является новым золотым стандартом и должен быть использован для сохранения стоимости.
В четверг, 23 января, пара BTC/USDT торгуется на уровне $102500. В целом внешний фон для биткоина остается благоприятным, но вот опускаться цене ниже $99400 не стоит, поскольку это приведет к более глубокой и резкой коррекции на фоне срабатывания защитных приказов и падению до $90000. При таком сценарии спекулянты на дневном таймфрейме обратят на графическую ценовую модель "двойная вершина". А это будет указывать на нарастающие "медвежьи" настроения, что очень плохо в преддверии заседания ФРС США. Майкл Сэйлор опять будет закупаться на падении.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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