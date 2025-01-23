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Суд до мая оставил Блиновскую в СИЗО

Суд до мая оставил Блиновскую в СИЗО - 23.01.2025, ПРАЙМ

Суд до мая оставил Блиновскую в СИЗО

Савеловский суд Москвы продлил до мая срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T18:40+0300

2025-01-23T18:40+0300

2025-01-23T18:40+0300

елена блиновская

фнс

суд

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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы продлил до мая срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 мая", - сообщили в судебной инстанции. Сейчас к стороне защиты перешла очередь представлять доказательства.До этого Блиновская погасила свыше 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ее юрист Иван Морозов. Суд признал блогера банкротом и запустил процедуру реализации имущества. Блиновская частично признала вину. Блогер призналась в неуплате налогов, однако отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Она утверждала, что в спорный период не интересовалась бухгалтерией, так как была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. Как полагает следствие, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых супруги незаконно легализовали 716 миллионов, также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц, и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег. Блиновскую задержали в апреле 2023 года, первоначально ее поместили под домашний арест, однако затем из-за нарушения его условий отправили в следственный изолятор. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. В настоящее время он находится в зоне спецоперации, его дело приостановлено.

https://1prime.ru/20250122/trebovanie-854380725.html

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елена блиновская, фнс, суд