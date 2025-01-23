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Активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется с марта

Активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется с марта - 23.01.2025, ПРАЙМ

Активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется с марта

Активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется с началом продаж железнодорожных билетов, то есть с марта, сказал журналистам министр курортов и туризма... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T07:35+0300

2025-01-23T07:35+0300

2025-01-23T07:35+0300

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется с началом продаж железнодорожных билетов, то есть с марта, сказал журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. Ранее Ганзий отметил, что на данный момент уровень бронирования отдыха на майские выходные и летний сезон идет на уровне 2024 года и достигает 27% и 33% соответственно. "Стоит отметить, что активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж ж/д билетов, которые поступают в продажу за 90 дней", - сказал Ганзий. В то же время акции раннего бронирования крымские отели запустили еще осенью 2024 года, что дает возможность забронировать отдых в среднем с 30-процентной скидкой, чем туристы сейчас активно пользуются, сказал министр. По его словам, отмены бронирования нет или они находятся в пределах нормы. С 2022 года основная часть туристов (более 60%) прибывает на отдых в Крым на легковых автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, более 10% сухопутным маршрутом через исторические регионы. На поездах в Крым приезжает более четверти всех отдыхающих. Авиасообщение с регионом с конца февраля 2022 года приостановлено.

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туризм, бизнес, крым, симферополь