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Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете
Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете - 23.01.2025, ПРАЙМ
Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете
Сенат, верхняя палата парламента Франции, в четверг поддержал спорный законопроект о бюджете на 2025 год, который стоил кресла премьер-министра предыдущему... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:55+0300
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ПАРИЖ, 23 янв – ПРАЙМ. Сенат, верхняя палата парламента Франции, в четверг поддержал спорный законопроект о бюджете на 2025 год, который стоил кресла премьер-министра предыдущему главе кабмина Мишелю Барнье, следует из трансляции заседания на официальном сайте госоргана. Так, 217 сенаторов проголосовали в поддержку законопроекта, 105 – против. Несмотря на то, что результаты голосования были ожидаемы, так как правоцентристское большинство верхней палаты парламента поддерживает правительство, одобрение законопроекта стало первым шагом в поддержку нового премьера Франсуа Байру. Против текста высказались социалисты, экологи и коммунисты. Теперь 30 января законопроект будет рассмотрен так называемой смешанной паритетной комиссией, состоящей из 7 сенаторов и 7 депутатов нижней палаты парламента, Нацсобрания. Она должна согласовать текст, который 3 февраля будет передан на голосование депутатам Нацсобрания. Если комиссия не придет к консенсусу, текст будет вновь рассматриваться обеими палатами парламента. Для скорейшего принятия законопроекта Байру имеет право прибегнуть к статье 49.3 конституции Франции, чтобы принять закон без голосования депутатов, что грозит ему новым вотумом недоверия. Законопроект о бюджете на 2025 год, которого у Франции до сих пор нет из-за отставки предыдущего правительства, был составлен бывшим премьером Мишелем Барнье в октябре. Он предполагает меры жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Текст был отвергнут в первом чтении в Нацсобрании, а его рассмотрение приостановлено после вотума недоверия премьеру от оппозиции и последовавшей отставки кабмина.
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франция, бюджет
Экономика, ФРАНЦИЯ, бюджет
Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете
Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете на 2025 год
ПАРИЖ, 23 янв – ПРАЙМ. Сенат, верхняя палата парламента Франции, в четверг поддержал спорный законопроект о бюджете на 2025 год, который стоил кресла премьер-министра предыдущему главе кабмина Мишелю Барнье, следует из трансляции заседания на официальном сайте госоргана.
Так, 217 сенаторов проголосовали в поддержку законопроекта, 105 – против.
Несмотря на то, что результаты голосования были ожидаемы, так как правоцентристское большинство верхней палаты парламента поддерживает правительство, одобрение законопроекта стало первым шагом в поддержку нового премьера Франсуа Байру. Против текста высказались социалисты, экологи и коммунисты.
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Теперь 30 января законопроект будет рассмотрен так называемой смешанной паритетной комиссией, состоящей из 7 сенаторов и 7 депутатов нижней палаты парламента, Нацсобрания. Она должна согласовать текст, который 3 февраля будет передан на голосование депутатам Нацсобрания.
Если комиссия не придет к консенсусу, текст будет вновь рассматриваться обеими палатами парламента. Для скорейшего принятия законопроекта Байру имеет право прибегнуть к статье 49.3 конституции Франции, чтобы принять закон без голосования депутатов, что грозит ему новым вотумом недоверия.
Законопроект о бюджете на 2025 год, которого у Франции до сих пор нет из-за отставки предыдущего правительства, был составлен бывшим премьером Мишелем Барнье в октябре. Он предполагает меры жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Текст был отвергнут в первом чтении в Нацсобрании, а его рассмотрение приостановлено после вотума недоверия премьеру от оппозиции и последовавшей отставки кабмина.