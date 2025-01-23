https://1prime.ru/20250123/byudzhet-854411442.html

Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете

Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете - 23.01.2025, ПРАЙМ

Сенат Франции поддержал спорный законопроект о бюджете

Сенат, верхняя палата парламента Франции, в четверг поддержал спорный законопроект о бюджете на 2025 год, который стоил кресла премьер-министра предыдущему... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:55+0300

2025-01-23T19:55+0300

2025-01-23T19:55+0300

экономика

франция

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg

ПАРИЖ, 23 янв – ПРАЙМ. Сенат, верхняя палата парламента Франции, в четверг поддержал спорный законопроект о бюджете на 2025 год, который стоил кресла премьер-министра предыдущему главе кабмина Мишелю Барнье, следует из трансляции заседания на официальном сайте госоргана. Так, 217 сенаторов проголосовали в поддержку законопроекта, 105 – против. Несмотря на то, что результаты голосования были ожидаемы, так как правоцентристское большинство верхней палаты парламента поддерживает правительство, одобрение законопроекта стало первым шагом в поддержку нового премьера Франсуа Байру. Против текста высказались социалисты, экологи и коммунисты. Теперь 30 января законопроект будет рассмотрен так называемой смешанной паритетной комиссией, состоящей из 7 сенаторов и 7 депутатов нижней палаты парламента, Нацсобрания. Она должна согласовать текст, который 3 февраля будет передан на голосование депутатам Нацсобрания. Если комиссия не придет к консенсусу, текст будет вновь рассматриваться обеими палатами парламента. Для скорейшего принятия законопроекта Байру имеет право прибегнуть к статье 49.3 конституции Франции, чтобы принять закон без голосования депутатов, что грозит ему новым вотумом недоверия. Законопроект о бюджете на 2025 год, которого у Франции до сих пор нет из-за отставки предыдущего правительства, был составлен бывшим премьером Мишелем Барнье в октябре. Он предполагает меры жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Текст был отвергнут в первом чтении в Нацсобрании, а его рассмотрение приостановлено после вотума недоверия премьеру от оппозиции и последовавшей отставки кабмина.

https://1prime.ru/20250114/gosdolg-854192311.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, бюджет