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На Чукотке закроют потребности региона в курином яйце

На Чукотке закроют потребности региона в курином яйце - 23.01.2025, ПРАЙМ

На Чукотке закроют потребности региона в курином яйце

Власти Чукотки, где годом ранее отмечался дефицит куриного яйца, рассчитывают в этом году полностью закрыть потребности региона в продукте собственного... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T04:17+0300

2025-01-23T04:17+0300

2025-01-23T04:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – ПРАЙМ. Власти Чукотки, где годом ранее отмечался дефицит куриного яйца, рассчитывают в этом году полностью закрыть потребности региона в продукте собственного производства, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. В 2023 году Кузнецов со ссылкой на слова жителей Билибино рассказывал, что людям там продают яйца по паспорту. Власти увеличивали поставки этого продукта в район, но местные жители все равно периодически сообщали об очередях за яйцом и о том, что оно быстро заканчивается в магазинах. Яйца в Билибино доставляли из Магадана, тогда десяток стоил 600 рублей, также были поставки из Хабаровска. В четверг в своем Telegram-канале Кузнецов написал, что обсудил вопросы развития и поддержки сельского хозяйства Чукотки в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. "Производим 8,9 миллиона яиц в год – в этом году потребности жителей округа в яйце собственного производства будут закрыты на 100%", - отметил Кузнецов. По его словам, в этом году будет увеличено поголовье оленей не менее чем на 5%. Таким образом, самообеспеченность округа олениной вырастет до 80%. Ранее Кузнецов сообщал, что в 2024 году в регионе запущено три птицефабрики.

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бизнес, сельское хозяйство, чукотка, владивосток, магадан, оксана лут