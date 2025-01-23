https://1prime.ru/20250123/dialog-854396209.html
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Песков
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Песков - 23.01.2025, ПРАЙМ
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Песков
Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов из Вашингтона, однако, пока они не поступают. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:57+0300
2025-01-23T12:57+0300
2025-01-23T13:00+0300
политика
россия
сша
кремль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов из Вашингтона, однако, пока они не поступают. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаёмся готовы к диалогу, об этом президент (Владимир) Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу - этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждём сигналов, ждём сигналов, которых пока не поступало", — подчеркнул он.По словам Пескова, Москва не согласна с заявлением президента США Дональда Трампа о помощи России в победе США во Второй мировой войне. Он также подчеркнул, что Россия разделяет радость празднования 80-летия Победы и надеется, что граждане США и Трамп также разделят эту радость.Кроме того, информация президента США, Дональда Трампа, о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует фактическим данным. По официальным данным, страна потеряла около 27 миллионов человек. Песков подчеркнул, что эти потери отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией, резюмировал Песков.
https://1prime.ru/20250121/dialog-854351086.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1efb536025e81fe491a899d843de021d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, кремль
Политика, РОССИЯ, США, Кремль
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Песков
Песков: Россия готова к равноправному диалогу с США, ждет сигналов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов из Вашингтона, однако, пока они не поступают. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаёмся готовы к диалогу, об этом президент (Владимир) Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу - этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждём сигналов, ждём сигналов, которых пока не поступало", — подчеркнул он.
По словам Пескова, Москва не согласна с заявлением президента США Дональда Трампа о помощи России в победе США во Второй мировой войне. Он также подчеркнул, что Россия разделяет радость празднования 80-летия Победы и надеется, что граждане США и Трамп также разделят эту радость.
Кроме того, информация президента США, Дональда Трампа, о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует фактическим данным. По официальным данным, страна потеряла около 27 миллионов человек. Песков подчеркнул, что эти потери отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией, резюмировал Песков.
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков