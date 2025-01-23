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Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Песков

Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Песков - 23.01.2025, ПРАЙМ

Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Песков

Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов из Вашингтона, однако, пока они не поступают. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T12:57+0300

2025-01-23T12:57+0300

2025-01-23T13:00+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов из Вашингтона, однако, пока они не поступают. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаёмся готовы к диалогу, об этом президент (Владимир) Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу - этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждём сигналов, ждём сигналов, которых пока не поступало", — подчеркнул он.По словам Пескова, Москва не согласна с заявлением президента США Дональда Трампа о помощи России в победе США во Второй мировой войне. Он также подчеркнул, что Россия разделяет радость празднования 80-летия Победы и надеется, что граждане США и Трамп также разделят эту радость.Кроме того, информация президента США, Дональда Трампа, о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует фактическим данным. По официальным данным, страна потеряла около 27 миллионов человек. Песков подчеркнул, что эти потери отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией, резюмировал Песков.

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россия, сша, кремль