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Доля доллара в расчетах через SWIFT обновила исторический максимум

Доля доллара в расчетах через SWIFT обновила исторический максимум - 23.01.2025, ПРАЙМ

Доля доллара в расчетах через SWIFT обновила исторический максимум

Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в декабре обновила исторический максимум – на него пришлась почти половина всех международных... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T13:29+0300

2025-01-23T13:29+0300

2025-01-23T13:29+0300

экономика

swift

доллар

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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в декабре обновила исторический максимум – на него пришлась почти половина всех международных платежей, следует из данных системы. Так, доля американской валюты по итогам декабря составила рекордные 49,12%, что вдвое выше аналогичного показателя у евро (21,74%). По сравнению с ноябрем доллар прибавил еще 1,44 пункта, обновив тем самым свой предыдущий рекорд, достигнутый в августе. А евро, напротив, просел на 0,55 пункта, опустившись тем самым до своего минимального значения с прошлого лета. Доля же китайской валюты в декабре снизилась на 0,14 пункта, опустившись до 3,75%. При этом в списке валют, используемых для расчетов через SWIFT на финансовых рынках, доллар преобладает ещё больше - 81,89%. А евро в декабре был востребован в 6,5% случаев, обогнав юань, который опустился на 0,43 пункта, до 5,98%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Платежные эксперты не раз высказывали в беседе с РИА Новости мнение, что рост доли доллара в SWIFT отражает все более активное использование странами их национальных аналогов или других каналов передачи финансовой информации.

https://1prime.ru/20250121/dollar-854330465.html

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swift, доллар