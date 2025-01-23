https://1prime.ru/20250123/doplata-854409244.html
Россияне получат доплату к пенсии за январь в феврале, сообщил Котяков
Россияне получат доплату к пенсии за январь в феврале, сообщил Котяков - 23.01.2025, ПРАЙМ
Россияне получат доплату к пенсии за январь в феврале, сообщил Котяков
Российские пенсионеры получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале. Об этом сообщил на совещании... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:45+0300
2025-01-23T18:45+0300
2025-01-23T18:45+0300
россия
антон котяков
индексация пенсий
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российские пенсионеры получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале. Об этом сообщил на совещании президента РФ с кабмином министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что Соцфонд уже пересчитывает размеры пенсии и увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. "И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц", — добавил министр. По словам Котякова средства будут предоставлены гражданам по обычному графику с 3 по 25 число месяца. Необходимые для этого документы подготовлены и внесены в правительство, уточнил министр. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
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россия, антон котяков, индексация пенсий
РОССИЯ, Антон Котяков, индексация пенсий
Россияне получат доплату к пенсии за январь в феврале, сообщил Котяков
Котяков: доплату к пенсии по фактической инфляции за январь проведут в феврале
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российские пенсионеры получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале. Об этом сообщил на совещании президента РФ с кабмином министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он отметил, что Соцфонд уже пересчитывает размеры пенсии и увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале.
"И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц", — добавил министр.
По словам Котякова средства будут предоставлены гражданам по обычному графику с 3 по 25 число месяца. Необходимые для этого документы подготовлены и внесены в правительство, уточнил министр.
Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
В России увеличат меры соцподдержки на уровень фактической инфляции