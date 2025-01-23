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Россияне получат доплату к пенсии за январь в феврале, сообщил Котяков

Россияне получат доплату к пенсии за январь в феврале, сообщил Котяков - 23.01.2025, ПРАЙМ

Россияне получат доплату к пенсии за январь в феврале, сообщил Котяков

Российские пенсионеры получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале. Об этом сообщил на совещании... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T18:45+0300

2025-01-23T18:45+0300

2025-01-23T18:45+0300

россия

антон котяков

индексация пенсий

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российские пенсионеры получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале. Об этом сообщил на совещании президента РФ с кабмином министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что Соцфонд уже пересчитывает размеры пенсии и увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. "И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц", — добавил министр. По словам Котякова средства будут предоставлены гражданам по обычному графику с 3 по 25 число месяца. Необходимые для этого документы подготовлены и внесены в правительство, уточнил министр. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.

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россия, антон котяков, индексация пенсий