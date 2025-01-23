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Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ
Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ
Мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут, сообщил... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:51+0300
2025-01-23T19:51+0300
банк россии
россия
дропы
обналичивание денег
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут, сообщил регулятор в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков. "Дело в том, что мошенники для вывода и обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов. Речь идет о сообщниках преступников - через их карты или онлайн-банкинг по цепочке мгновенно выводятся средства, чтобы в конечном счете мошенники могли снять эти деньги в банкомате", - пояснил ЦБ на вопрос о том, как мошенники скрывают похищенные со счетов деньги. При этом, как рассказали в Банке России, похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов. "На всю цепочку переводов похищенных денег может уйти всего несколько минут. Это значительно усложняет процесс поиска преступников", - подчеркнул регулятор.
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россия, дропы, обналичивание денег
Банк России, РОССИЯ, дропы, обналичивание денег
19:51 23.01.2025
 
Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ

ЦБ: цепочка переводов похищенных дропами денег может занять лишь несколько минут

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут, сообщил регулятор в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков.
"Дело в том, что мошенники для вывода и обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов. Речь идет о сообщниках преступников - через их карты или онлайн-банкинг по цепочке мгновенно выводятся средства, чтобы в конечном счете мошенники могли снять эти деньги в банкомате", - пояснил ЦБ на вопрос о том, как мошенники скрывают похищенные со счетов деньги.
При этом, как рассказали в Банке России, похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов.
"На всю цепочку переводов похищенных денег может уйти всего несколько минут. Это значительно усложняет процесс поиска преступников", - подчеркнул регулятор.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг"
19:06
 
Банк РоссииРОССИЯдропыобналичивание денег
 
 
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