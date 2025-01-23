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Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ

Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ - 23.01.2025, ПРАЙМ

Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ

Мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут, сообщил... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:51+0300

2025-01-23T19:51+0300

2025-01-23T19:51+0300

банк россии

россия

дропы

обналичивание денег

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут, сообщил регулятор в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков. "Дело в том, что мошенники для вывода и обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов. Речь идет о сообщниках преступников - через их карты или онлайн-банкинг по цепочке мгновенно выводятся средства, чтобы в конечном счете мошенники могли снять эти деньги в банкомате", - пояснил ЦБ на вопрос о том, как мошенники скрывают похищенные со счетов деньги. При этом, как рассказали в Банке России, похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов. "На всю цепочку переводов похищенных денег может уйти всего несколько минут. Это значительно усложняет процесс поиска преступников", - подчеркнул регулятор.

https://1prime.ru/20250123/tsb-854409892.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дропы, обналичивание денег