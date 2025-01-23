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Эксперт оценила заявления Трампа о новых санкциях против России
Эксперт оценила заявления Трампа о новых санкциях против России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила заявления Трампа о новых санкциях против России
Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T04:17+0300
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2025-01-23T04:17+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны Дональда Трампа на эту тему носят декларативный характер, заявила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
"Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны", - сказала она.
Трамп в среду допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны - надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с РФ.
"Обещания Трампа о новых санкциях в случае отказа России от переговоров по Украине прежде всего могут касаться нефтегазового сектора российской экономики и логистики. Громкие заявления Трампа носят скорее декларативный характер, так как он как бизнесмен понимает, какими негативными последствиями обернутся для США новые санкции", - полагает эксперт.
Давыдова отметила, что ужесточение мер против российских производителей нефтегазовой отрасли, в частности, запрет на поставки сжиженного газа в Евросоюз, грозит серьезными проблемами для экономики Европы и ростом цен на бензин в США, что вряд ли обрадует американцев.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, РЭУ им. Г.В.Плеханова, ЕС
Эксперт оценила заявления Трампа о новых санкциях против России
Эксперт Давыдова: санкции США против России практически исчерпаны
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны Дональда Трампа на эту тему носят декларативный характер, заявила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
"Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны", - сказала она.
Трамп в среду допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны - надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с РФ.
"Обещания Трампа о новых санкциях в случае отказа России от переговоров по Украине прежде всего могут касаться нефтегазового сектора российской экономики и логистики. Громкие заявления Трампа носят скорее декларативный характер, так как он как бизнесмен понимает, какими негативными последствиями обернутся для США новые санкции", - полагает эксперт.
Давыдова отметила, что ужесточение мер против российских производителей нефтегазовой отрасли, в частности, запрет на поставки сжиженного газа в Евросоюз, грозит серьезными проблемами для экономики Европы и ростом цен на бензин в США, что вряд ли обрадует американцев.