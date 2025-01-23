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Стало известно о планах Китая по электрификации автотранспорта

Стало известно о планах Китая по электрификации автотранспорта - 23.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно о планах Китая по электрификации автотранспорта

Китайские компании будут продвигать электрификацию транспорта, чтобы восполнить издержки от снижения продаж в США, так что доля электромобилей в продажах... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:01+0300

2025-01-23T15:01+0300

2025-01-23T15:01+0300

экономика

китай

китайские авто

электромобили

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китайские компании будут продвигать электрификацию транспорта, чтобы восполнить издержки от снижения продаж в США, так что доля электромобилей в продажах легковых авто в КНР к 2027 году может превысить 70%, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах с 1 февраля прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, после вступления в должность он отменил указ своего предшественника Джо Байдена о том, что к 2030 году половина всех продающихся в Штатах автомобилей должны быть электрическими. Также Трамп пообещал, что США вновь начнут выпускать автомобили "со скоростью, о которой пару лет назад страна не могла и мечтать". В конце 2024 года в Китае на долю электрокаров и всех типов гибридов приходилось уже свыше половины продаж новых легковых авто, отметил Терешкин. "Китайские компании будут лоббировать дальнейшую электрификацию наземного транспорта на внутреннем рынке, что позволит им отбить издержки от закрытия рынка США. Как следствие, спрос на автомобильный бензин в КНР будет снижаться в 2026-2027 годах, - сказал собеседник агентства. - Уже в ближайшие два года доля электромобилей в продажах легковых авто в КНР может превысить 70%". Терешкин напомнил, что таможенные ограничения были введены еще администрацией Джо Байдена. В частности, пошлина на импорт китайских электромобилей в США с осени прошлого года составляет 100%, то есть потребителю при покупке электрокара придется переплачивать вдвое. Кроме того, Китай богат на запасы полезных ископаемых, востребованных в "новой" энергетике, отметил эксперт. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на долю Китая в 2023 году приходилось свыше 60% производства лития и свыше 90% добычи природного графита. Также, по словам Терешкина, у китайских компаний, в отличие от европейских и американских конкурентов, не было "большого прошлого" в традиционном автомобилестроении. Это стимулировало создание инновационных продуктов, которые бы обеспечили формирование новой рыночной ниши, где у них практически бы не было конкурентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, китайские авто, электромобили