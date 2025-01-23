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Стало известно, сколько сэкономил ЕС на ветровой и солнечной энергетике

Стало известно, сколько сэкономил ЕС на ветровой и солнечной энергетике - 23.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько сэкономил ЕС на ветровой и солнечной энергетике

Ветровая и солнечная энергетика позволили Евросоюзу отказаться от импорта ископаемого топлива на сумму 59 миллиардов евро с начала действия европейского... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:17+0300

2025-01-23T17:17+0300

2025-01-23T17:17+0300

энергетика

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ветровая и солнечная энергетика позволили Евросоюзу отказаться от импорта ископаемого топлива на сумму 59 миллиардов евро с начала действия европейского "Зеленого соглашения", которое действует пять лет, подсчитал аналитический центр в области энергетики Ember. "Без дополнительных мощностей ветровой и солнечной энергетики за первые пять лет европейского "Зеленого соглашения" ЕС потратил бы дополнительно 59 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива для выработки электроэнергии: 53 миллиардов евро на ископаемый газ и 6 миллиардов евро на каменный уголь", - сказано в докладе, посвящённом европейской электроэнергетике. В Ember пояснили, что общий замещённый импорт газа в размере приблизительно 92 миллиардов кубометров эквивалентен примерно 18% газа, потребленного для выработки электроэнергии в ЕС с конца 2019 года, а "предотвращенный" импорт угля в размере 55 миллионов тонн - 23% каменного угля, потребленного в секторе электроэнергетики ЕС за тот же период. Таким образом, помимо сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, развитие ветровой и солнечной энергетики принесло ЕС огромные выгоды за счет снижения затрат на энергию и повышения безопасности, считают в Ember. Также в докладе сказано, что доля газовой генерации электроэнергии продолжает снижаться уже пятый год подряд, несмотря на небольшой рост энергопотребления. Этот устойчивый спад сыграл ключевую роль в уменьшении общего объема потребления газа в ЕС на 20% за последние пять лет: около трети этого снижения пришлось на сферу электроэнергетики. Чтобы максимизировать будущие выгоды, государства-члены Евросоюза должны продолжать проводить реформы для ускоренного развития солнечной и ветроэнергетики, поскольку в настоящее время существует риск недостаточности поставок ископаемого топлива, несмотря на ценовую конкурентоспособность, заключили в Ember.

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ес, ветряная энергетика, солнечная энергия, экономия