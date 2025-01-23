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Солнечная энергия впервые обогнала угольную по росту генерации в ЕС

Солнечная энергия впервые обогнала угольную по росту генерации в ЕС - 23.01.2025, ПРАЙМ

Солнечная энергия впервые обогнала угольную по росту генерации в ЕС

Солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе в 2024 году, впервые обогнав угольную, сообщил аналитический центр в области... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:46+0300

2025-01-23T15:46+0300

2025-01-23T15:46+0300

энергетика

ес

солнечная энергетика

угольная энергетика

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе в 2024 году, впервые обогнав угольную, сообщил аналитический центр в области энергетики Ember. "Солнечная энергетика стала самым быстрорастущим источником энергии в ЕС в 2024 году... Она обеспечила 11% электроэнергии ЕС (304 ТВт.ч), впервые обогнав уголь (269 ТВт.ч)", - сказано в докладе компании о европейской электроэнергетике. Генерация солнечной энергии выросла на 22%, или на 54 ТВт.ч, от показателей 2023 года, несмотря на немного меньшее количество солнечных дней в 2024 году в сравнении с предыдущим. Этот рост был обусловлен рекордным количеством новых добавленных мощностей, которые в сумме составили 66 ГВт, объясняется в обзоре. В Ember добавили, что доля выработки солнечной энергии обошла уголь на 1%, или 35 ТВт.ч, что означает, что уголь упал с третьего места в рейтинге главного источника энергии в ЕС в 2019 году на шестое место в 2024 году. Эта тенденция распространяется по Евросоюзу: солнечная энергия растет в каждой стране ЕС, в то время как уголь становится все менее распространенным. Более половины стран ЕС либо не генерируют угольную энергию вообще, либо ее доля в их энергобалансе составляет менее 5%. "Зеленый" курс Европы обеспечил быструю трансформацию энергетического сектора ЕС. Благодаря развитию ветровой и солнечной энергетики, доля возобновляемых источников энергии выросла с 34% в 2019 году до 47% в 2024 году, в то время как доля ископаемого топлива снизилась с 39% до исторического минимума в 29%, рассказали в аналитическом центре.

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ес, солнечная энергетика, угольная энергетика