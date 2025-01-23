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США могут гарантировать масштабные поставки энергоресурсов ЕС, заявил Трамп
США могут гарантировать масштабные поставки энергоресурсов ЕС, заявил Трамп - 23.01.2025, ПРАЙМ
США могут гарантировать масштабные поставки энергоресурсов ЕС, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить ЕС гарантию надежности масштабных поставок энергоресурсов, включая сжиженный природный газ... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:48+0300
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ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить ЕС гарантию надежности масштабных поставок энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ). "Да, я бы сделал это. Я бы гарантировал, что вы получите их. Если мы заключим сделку - а мы исполняем сделки — вы получите (поставки). Потому что у многих с этим проблемы – они заключают сделку, а потом не могут ее выполнить из-за различных проблем, включая переработки," – сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о готовности США обеспечить экспорт энергоресурсов Европе. Он отметил, что при вступлении в должность уделил внимание крупным проектам по экспорту энергоресурсов. "СПГ – это очень интересно. Когда я стал президентом, одной из первых вещей, которые я рассмотрел, были два очень крупных завода в Луизиане – штате, который очень поддержал меня. И я чувствовал себя перед ним в долгу", – добавил Трамп.
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сша, дональд трамп, ес, энергоресурсы
Энергетика, США, Дональд Трамп, ЕС, энергоресурсы
США могут гарантировать масштабные поставки энергоресурсов ЕС, заявил Трамп
Трамп: США готовы гарантировать Евросоюзу масштабные поставки энергоресурсов
ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить ЕС гарантию надежности масштабных поставок энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ).
"Да, я бы сделал это. Я бы гарантировал, что вы получите их. Если мы заключим сделку - а мы исполняем сделки — вы получите (поставки). Потому что у многих с этим проблемы – они заключают сделку, а потом не могут ее выполнить из-за различных проблем, включая переработки," – сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о готовности США обеспечить экспорт энергоресурсов Европе.
Он отметил, что при вступлении в должность уделил внимание крупным проектам по экспорту энергоресурсов.
"СПГ – это очень интересно. Когда я стал президентом, одной из первых вещей, которые я рассмотрел, были два очень крупных завода в Луизиане – штате, который очень поддержал меня. И я чувствовал себя перед ним в долгу", – добавил Трамп.
Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах