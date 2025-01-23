https://1prime.ru/20250123/evraz-854413054.html

"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций

"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций - 23.01.2025, ПРАЙМ

"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций

Правительство РФ внесло в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) три компании, в частности "Евраз НТМК", следует из распоряжения, опубликованного на... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T20:54+0300

2025-01-23T20:54+0300

2025-01-23T20:54+0300

экономика

евраз

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) три компании, в частности "Евраз НТМК", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Дополнить перечень экономически значимых организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации … Акционерное общество "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", - говорится в документе. Помимо "Евраз НТМК" в перечень попали АО "Кирскабель" и АО "Иркутсккабель". Согласно президентскому указу, экономически значимым организациям или лицам, владеющим акциями (долями в уставном капитале) в них, разрешено не раскрывать информацию о своей деятельности. "Евраз НТМК" (Нижний Тагил) - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей промышленности. Производственные мощности оцениваются в 4,5 миллиона тонн стали ежегодно.

https://1prime.ru/20240202/842972111.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евраз, правительство рф