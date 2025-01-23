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"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций
"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций
Правительство РФ внесло в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) три компании, в частности "Евраз НТМК", следует из распоряжения, опубликованного на... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:54+0300
2025-01-23T20:54+0300
экономика
евраз
правительство рф
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) три компании, в частности "Евраз НТМК", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Дополнить перечень экономически значимых организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации … Акционерное общество "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", - говорится в документе. Помимо "Евраз НТМК" в перечень попали АО "Кирскабель" и АО "Иркутсккабель". Согласно президентскому указу, экономически значимым организациям или лицам, владеющим акциями (долями в уставном капитале) в них, разрешено не раскрывать информацию о своей деятельности. "Евраз НТМК" (Нижний Тагил) - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей промышленности. Производственные мощности оцениваются в 4,5 миллиона тонн стали ежегодно.
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евраз, правительство рф
Экономика, Евраз, Правительство РФ
20:54 23.01.2025
 
"Евраз НТМК" включено в перечень экономически значимых организаций

Правительство включило "Евраз НТМК" в перечень экономически значимых организаций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) три компании, в частности "Евраз НТМК", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Дополнить перечень экономически значимых организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации … Акционерное общество "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", - говорится в документе.
Помимо "Евраз НТМК" в перечень попали АО "Кирскабель" и АО "Иркутсккабель".
Evraz - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2024
"Евраз НТМК" запустил 3D-принтер для печати металлами
2 февраля 2024, 16:58
Согласно президентскому указу, экономически значимым организациям или лицам, владеющим акциями (долями в уставном капитале) в них, разрешено не раскрывать информацию о своей деятельности.
"Евраз НТМК" (Нижний Тагил) - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей промышленности. Производственные мощности оцениваются в 4,5 миллиона тонн стали ежегодно.
 
ЭкономикаЕвразПравительство РФ
 
 
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