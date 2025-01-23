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ФАС выдала предостережение из-за публичного заявления о ценах на авиабилеты

ФАС выдала предостережение из-за публичного заявления о ценах на авиабилеты - 23.01.2025, ПРАЙМ

ФАС выдала предостережение из-за публичного заявления о ценах на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение председателю Общественной организации "Союз пассажиров" из-за публичного заявления о росте цен... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T21:21+0300

2025-01-23T21:21+0300

2025-01-23T21:21+0300

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цены на авиабилеты

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение председателю Общественной организации "Союз пассажиров" из-за публичного заявления о росте цен на авиабилеты, сообщило ведомство. Служба приводит прогноз главы союза, озвученный в СМИ в среду: "Цены на авиабилеты в России вырастут на 15-20%. Это связано с тем, что авиакомпании установят повышенные цены на 40% билетов из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС)". Как отмечает ФАС, заявления о предполагаемом росте цен в будущем периоде могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. "ФАС России выдает предостережения о недопустимости совершения подобных действий. Законом о защите конкуренции запрещается координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит в том числе к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок", - сообщило ведомство. Служба отметила, что предостережение - это превентивная мера, которая в максимально короткие сроки позволяет скорректировать антиконкурентное поведение участников рынка. ФАС 22 января согласовала прописанные "Аэрофлотом" и S7 внутренние документы с принципами ценообразования на авиабилеты. Авиакомпании не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%.

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россия, фас рф, цены на авиабилеты