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В Финляндии отметили самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений

В Финляндии отметили самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Финляндии отметили самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений

Уровень рождаемости в Финляндии в прошлом году стал самым низким за всю историю наблюдений, сообщает в четверг статистическое управление страны. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T13:28+0300

2025-01-23T13:28+0300

2025-01-23T13:28+0300

финляндия

общество

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Уровень рождаемости в Финляндии в прошлом году стал самым низким за всю историю наблюдений, сообщает в четверг статистическое управление страны. "В 2024 году родилось 43 711 детей, что на 328 больше, чем в 2023 году. Однако уровень рождаемости все равно снизился по сравнению с предыдущим годом: прогнозируемый общий коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,25 по сравнению с 1,26 в 2023 году. Это самый низкий показатель за всю историю измерений уже третий год подряд", - говорится в сообщении. По данным управления, ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в 2024 году составила 79,6 года для мальчиков и 84,7 года для девочек. Продолжительность жизни мальчиков увеличилась на 0,7 года, а девочек – на 0,5 года в 2024 году. Население Финляндии на конец 2024 года составляло порядка 5,63 миллиона человек, сообщает управление.

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финляндия, общество