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В Финляндии отметили самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений
В Финляндии отметили самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии отметили самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений
Уровень рождаемости в Финляндии в прошлом году стал самым низким за всю историю наблюдений, сообщает в четверг статистическое управление страны. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:28+0300
2025-01-23T13:28+0300
2025-01-23T13:28+0300
финляндия
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Уровень рождаемости в Финляндии в прошлом году стал самым низким за всю историю наблюдений, сообщает в четверг статистическое управление страны. "В 2024 году родилось 43 711 детей, что на 328 больше, чем в 2023 году. Однако уровень рождаемости все равно снизился по сравнению с предыдущим годом: прогнозируемый общий коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,25 по сравнению с 1,26 в 2023 году. Это самый низкий показатель за всю историю измерений уже третий год подряд", - говорится в сообщении. По данным управления, ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в 2024 году составила 79,6 года для мальчиков и 84,7 года для девочек. Продолжительность жизни мальчиков увеличилась на 0,7 года, а девочек – на 0,5 года в 2024 году. Население Финляндии на конец 2024 года составляло порядка 5,63 миллиона человек, сообщает управление.
https://1prime.ru/20250122/finlyandiya-854379150.html
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финляндия, общество
В Финляндии отметили самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений
Уровень рождаемости в Финляндии стал самым низким за всю историю наблюдений
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Уровень рождаемости в Финляндии в прошлом году стал самым низким за всю историю наблюдений, сообщает в четверг статистическое управление страны.
"В 2024 году родилось 43 711 детей, что на 328 больше, чем в 2023 году. Однако уровень рождаемости все равно снизился по сравнению с предыдущим годом: прогнозируемый общий коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,25 по сравнению с 1,26 в 2023 году. Это самый низкий показатель за всю историю измерений уже третий год подряд", - говорится в сообщении.
По данным управления, ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в 2024 году составила 79,6 года для мальчиков и 84,7 года для девочек. Продолжительность жизни мальчиков увеличилась на 0,7 года, а девочек – на 0,5 года в 2024 году.
Население Финляндии на конец 2024 года составляло порядка 5,63 миллиона человек, сообщает управление.
В Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ